台南88槍擊2煞偷渡管道曝！押返首夜堅不吐實　只說：還是台灣好

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，洪、孔2嫌25日晚上被檢警押解回台南，因夜間不偵訊，專案小組26日上午7時即進行提訊，2嫌有聘請律師，初步了解2人於2022年11月間一起利用漁船偷渡出境，對於案情避重就輕，作案槍枝說丟棄，台南市警刑大大隊長林宏指出，對於本案作案動機、目的、共犯及相關案情專案小組會全面釐清，查明事實真相。

▲台南市刑大隊長林宏昇表示，洪、孔2嫌有請律師，專案小組依法偵辦，本案作案動機、目的、共犯及相關案情，專案小組會一一釐清查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏昇大隊長指出，因2嫌押解回台南時已經是晚上，基於夜間不偵訊，即讓2嫌先行休息，警方也提供餐食供食用，26日上午7時專案小組人員即開始偵訊，2嫌有聘請律師，一切依法辦理。

林宏昇指出，2嫌初步對案情部分均避重就輕，但專案小組已準備相當充分的證據，將會一一比對釐清，其供詞內容，專案小組也會深入查證。據了解，2嫌係於2022年11月間利用漁船偷渡出境，其偷渡路線、相關過程、協助偷渡的管道、涉案人等等，都是警方查證的重點。此外，對於外界所傳言是否有前民代協助安排偷渡，是否因光電利益引發槍擊案…，這些情資專案小組都會調查釐清，偵辦不會有政治壓力，一切就視證據依法偵辦。

有關外界關心2嫌落網後的心情如何，林宏昇則表示，2嫌均表示，大陸的飲食並不好，落網被押解回台南，警方提供餐食，2嫌也說「還是台灣好」。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，對於外傳民代介入此案，他是認為檢調要查清楚，是不是民進黨有人利用光電利益去違法募款、是否用恐嚇、威脅等不法手段牟取不法利益，他希望檢調藉此機會查清楚，依法究辦，恢復人民對司法的信心。此外，對此次兩岸透過司法互助将嫌押解回台，他認為這是很好的事，兩岸共同打擊犯罪，讓犯罪者受到應有的制裁，他十分肯定。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，對於兩岸合作將88槍擊案逃亡2嫌查獲，他表示肯定，希望88槍擊案，檢警能儘早查明真相，還民眾一個公道，該辦就辦，該依法處理依法處理，還台南市民一個很好的治安環境。