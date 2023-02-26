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想穿瑜伽褲上體育課！女大生擔心「很奇怪嗎？」網曝：濕答答很明顯

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO不知道要不要穿瑜伽褲上體育課。圖非PO文者本人。（示意圖／翻攝自小紅書）

記者朱祖儀／綜合報導

有不少女孩喜歡穿瑜伽褲運動，但需要看場合嗎？一名女網友表示，平時不喜歡穿運動休閒類的衣服，但因為有在上皮拉提斯課，所以衣櫃內有很多瑜伽褲，就好奇能不能穿瑜伽褲到學校上體育課。文章曝光後掀起討論，有人認為「濕答答的會很明顯」，但也有人指出「喜歡就穿啊」。

原PO在Dcard發文表示，學校要上體育課，但因為她不喜歡運動休閒風的衣服，也不會花錢買這類型的服裝，就想要穿瑜伽褲去上課，但又擔心「這樣會很奇怪嗎？很怕穿這樣會被同學討厭」。她也透露，雖然身邊的人都認為「沒差啊」，可是她怕是朋友間的客套話，所以才會PO文詢問眾人看法。

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文章引來兩派網友論戰，有人認為「覺得猶豫就不要穿，會一直在意，無法專心上課」、「看哪種體育課吧，如果是室外跑步打籃球那種，我覺得其實不適合穿瑜伽褲，穿個高中運動褲就行了」、「如果是跑步打球那種不要吧…濕答答的形狀會很明顯」、「台灣就是太休閒了，平時穿瑜伽褲超怪」、「之前路上看到有人穿瑜伽褲穿搭，然後形狀超明顯」、「羽球穿這個真的超級不合適欸，你會熱死，而且羽球大幅度動作很大，緊身褲非常不方便，運動短褲更好」、「我就明說了，我肯定會看你屁股」。

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

但也有網友指出，「不會吧，我天天上學都這麼穿」、「瑜伽褲本來就可以外穿呀」、「同學有穿，覺得沒差」、「要穿什麼自己開心就好啦」、「完全不會怪，我也會穿leggings上課！穿這個走路或運動都超舒服」、「我夏天每天都穿這樣耶，完全不覺得怎麼了，而且也沒有很暴露啊，路上一大堆女生不是都穿這樣嗎」、「我會穿～下課直接去重訓很方便，還可以少洗一套衣服哈哈哈」、「就算沒上體育課穿也不會怎樣，幹嘛那麼在意別人怎麼看，自己喜歡就好了」。

另外，就有人建議，「穿個至少會蓋住屁股的上衣會比較好～如果穿稍微短版的上衣比較凸顯身材沒錯，但就是怕有人誤會成騷之類的」、「穿能蓋屁股的衣服應該就完全ok，不然屁股和前面的曲線會比較引人注目一點」、「我會當作內搭褲來穿，會配一件比較長的衣服」、「上衣蓋屁股，瑜伽褲深色沒差，淺色不要，體育課不是很多拉筋熱身運動，我覺得穿淺色超怪，而且從男生角度來看，你以為他們會分褲子皺摺還是駱駝蹄嗎」「如果妳不瘦或是褲子版型本身不好，那個人建議上半身要夠長，我自己上課如果看到別人很明顯的屁股或駱駝蹄，會非常非常尷尬」、「想穿就穿，如果真的很在意別人的目光就不要穿」。

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