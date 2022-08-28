閨密愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯！她勸遮一下卻被回這句

▲現在有許多女生會穿瑜伽褲出門。（示意圖／翻攝自unsplash免費圖庫）

記者朱祖儀／綜合報導

近來運動風氣盛行，越來越多人喜歡把運動服飾穿上街。一名女網友就說，閨密出門時幾乎都穿瑜伽褲，但下半身的形狀很明顯，路上的阿伯都會猛盯著看，她看到這情形都會提醒1句，可是對方還是維持原樣，還說「不覺得很性感嗎？」讓她相當傻眼。文章曝光後掀起兩派網友討論。

原PO在「Dcard」發文表示，近年來很流行運動風的穿搭，在路上經常能看到有人穿單車褲、瑜伽褲或運動內衣。她的閨蜜也是個熱愛運動風穿搭的女孩，不過對方從不運動，只是喜歡穿著短版上衣搭配緊身瑜伽褲，「下面的形狀很明顯…」。

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原PO表示，和閨密出門時，都會有很多男生盯著對方的下半身看，甚至有阿伯會目不轉睛地盯著重要部位。她每次發現這種眼神性騷擾時，都會提醒小心一點或是遮一下，沒想到對方卻說，「你不覺得穿緊身瑜伽褲很性感嗎 ？雖然有人會盯著看，但你不覺得看起來很sexy嗎？」她聽到頓時腦袋空白，好奇想問瑜伽褲外穿真的很性感，還是只是自己太守舊了。

▲原PO閨密很喜歡穿瑜伽褲。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起兩派網友討論，有人認同原PO的想法，「醜，看到穿瑜伽褲的，我都會想說為什麼要穿衛生褲出來」、「我覺得不好看…不是身材問題，是這個褲子本身就不好看」、「我也會一直看，但是不是因為好看，心裡os怎麼有人會這樣穿，感覺好像泳褲」、「我覺得不好看…穿長版衣當內搭褲穿倒還可以接受」、「我覺得只適合去運動的時候穿，沒去運動當作穿搭穿出門，感覺很怪，有些人穿起來像褲襪，內褲都透出來」。

但也有網友指出，「我覺得身材好的話很好看耶，如果下面形狀不會很明顯的話」、「我覺得很性感耶」、「雖然我是女生異性戀，在健身房、運動、爬山的時候看到女生穿，每次覺得很性感，尤其是汗流浹背的時候忍不住偷瞄」、「身材好看就會好看啊，然後要穿無痕內褲，三角地帶可能墊個東西，不要有形狀出來就好，我超想要這樣穿，但沒那個身材」。