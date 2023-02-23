帛琉國際馬拉松6月登場　盧彥勳、曹竣崵將參賽

▲多名體壇好手將參與帛琉馬拉松。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦帛琉將於今年6月舉辦「Belau Omal Marathon」路跑賽事，帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）23日表示，包括台灣網球選手盧彥勳、棒球國手曹竣崵、排球國手黃培閎都將參與賽事，跑者將在日出前起跑，行經山間享受帛琉令人讚嘆的海景和山景，兩旁就是清澈湛藍的海水。

中華民國路跑協會今天下午在外交部舉辦「帛琉馬拉松宣佈記者會」，包括外交部政務次長李淳、席嫵杜、帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）、駐帛琉共和國大使黎倩儀等政要，以及盧彥勳、曹竣崵、黃培閎等知名運動員均與會。

▲中華民國路跑協會秘書長陳華恒介紹帛琉馬拉松賽道風景。（圖／中華民國路跑協會提供）

席嫵杜表示，台帛雙方過去幾十年的合作關係已經開花結果，帛琉國際馬拉松將於今年6月4日舉辦，包括全馬（10公里）與半馬（5公里）的比賽，跑者將在日出前起跑，跑道將穿梭在山間，享受帛琉令人讚嘆的海景和山景，兩旁就是清澈湛藍的海水。

席嫵杜分享，賽事名稱「Belau」是帛琉的原住民語，「Omal」則是獨特、驚喜的意思，這正是賽事想要傳達的訊息，除了向全世界運動員及其家人展現帛琉獨特的美景外，全程的賽事將採「零塑膠」政策，因為帛琉向來以海洋保育廣受國際肯定，透過實際行動立法及政策，落實海洋與環境保護工作。

李淳則開玩笑說，他看到會中播放的帛琉觀光宣傳影片，開始懷疑自己的人生，為什麼要待在這麼嚴肅的建築物裡面，與會的黎倩儀大使卻可以享受這番美景，可能要嚴肅思考與大使交換工作。他表示，盼繼續為促進台帛友誼做出貢獻，帛琉是我國最重要的友邦國家之一，隨著各國陸續鬆綁邊境管制，現在要開始振興觀光，將積極邀請各友邦共襄盛舉，進一步連結我國與太平洋友邦。

▲中華民國路跑協會秘書長陳華恒介紹帛琉馬拉松賽道風景。（圖／中華民國路跑協會提供）

▲帛琉馬拉松宣布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）