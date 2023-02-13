日本妹子很愛穿！台灣人卻不流行「1單品」　網嘆：很難駕馭

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

流行趨勢變化迅速，每個時期受歡迎的單品都不一樣。一名女網友就說，近來發現很多日本女生會穿白絲襪，感覺很可愛，但在台灣卻不太流行，擔心穿了之後會被用異樣的眼光看待，因此PO文詢問眾人看法。對此，有些網友認為，白色絲襪難駕馭、需要看腿型，但也有人指出「自己喜歡就好，管那麼多」。

原PO在Dcard發文表示，近來發現日本女生很流行穿白色絲襪，大多都是襯衫上衣加上短裙，再搭配不同長度的白絲襪，她覺得這樣的穿搭看起來很可愛，有種女僕風的感覺，但在台灣比較少看到有人穿這樣的風格，不知道會不會收到異樣眼光，因此只好求助，「在台灣穿白絲（襪）很怪嗎？好想穿但又好擔心」。

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文章曝光後隨即掀起討論，不少人指出「我覺得還蠻吃腿型的？畢竟白色屬於膨脹色，容易顯粗」、「看整體妝容穿搭跟腿型吧」、「腿不夠細的話會撐不起來」、「看起來很像幼稚園老師要求穿的長襪，白絲穿得不好看起來就很做作，反而黑絲…反正好香」、「穿不好可能會很像師姐之類的」、「我只知道很容易蹭髒」、「結論就是看臉」、「我覺得白絲很難穿搭」、「因為很難駕馭，沒打扮的話容易看起來很土，打扮用力過猛會變成精緻，膚色黃黑易顯土，腿太粗穿起來很醜，只能說真的只有少數人能駕馭吧」。

但也有人認為，「我覺得很可愛耶，很日系，我會穿～穿衣服就是穿給自己看了開心的，不用在意別人眼光！穿出自己的美！」「很好看，雖然個人比較喜歡黑色，顯腿細」、「穿白色絲襪的女生感覺很清純可愛欸，也顯年輕」、「我前幾天也有穿～不會怪啊，也沒有收到異樣眼光～放心做自己就好了」、「任何風格、任何搭配只要自己喜歡，沒有什麼不可以的」、「自己喜歡就好，這麼在意別人眼光幹嘛」。