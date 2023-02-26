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鄭南榕自焚「雙北消防局長」同場救災　明日之星愛偷吃自爆毀滅鍵

▲▼新北市消防局長黃德清說明。（圖／記者葉南州攝）

▲新北市消防局長黃德清因婚外情糾紛黯然下台。（圖／記者葉南州攝）

記者張君豪、陳以昇／新北報導

擔任新北市消防局長已邁入第17年的黃德清，26日經《周刊王》報導與小三疑似感情糾紛多日糾纏，導致女方找爆料披露黃德清婚外情事件，原本在新北市政府服務歷任周錫瑋、朱立倫、侯友宜三任首長，且為新北市改制直轄市後首任消防局長的他前途看好，未來可望更上一層樓，黃卻因婚外情糾紛黯然下台。

現年58歲的黃德清是警大消防系52期畢業，同時擁有警大消防學研究所、聯合大學化工博士學歷，曾任台北市消防分隊、中隊長、基隆港務消防隊長、省政府消防處教育訓練科長、消防署災害搶救科長等重要消防職務，2003年4月25日接任苗栗縣消防局長，2006年10月初獲當時台北縣長周錫瑋首肯接任台北縣消防局長。

▲▼衛福部臺北醫院大火。新北市消防局局長黃德清出面說明（圖／記者李毓康攝）

▲外界普遍看好黃德清，認為其前景可期，想不到竟會因情關而黯然去職。（圖／記者李毓康攝）

而警大消防系52期畢業生雖然僅26人，但現今均是台灣各地消防局的重要人物，包含行政院災害防救辦公室主任吳武泰、台北市消防局長莫懷祖、北市消防局副局長許志敏、雲林縣消防局長林文山、以及基隆市第一位女消防副局長翁藝瑛、台南縣消防局主秘李政昌、台中市特搜大隊長林黎銘都是警大消防系52期畢業的優秀人才、警大52期消防系也被視為是未來台灣消防系統的熱門接班梯隊。

其中最為消防人熟知的是，1989年4月7日發生在北市民權東路的自由時代雜誌社鄭南榕丟擲汽油彈自焚事件，當時剛從警大畢業沒多久，任職北市消防局松山分隊的黃德清、與任職中山中隊的莫懷祖均趕到現場救援，後來因現場點燃汽油，鄭南榕葬身火海，莫懷祖也被汽油彈爆炸波及造成全身20%以上的3度灼傷，鄭南榕自焚引發火勢造成17名警消人員輕重傷，在場救援的兩人先後當上台北、新北消防局長。

黃德清任官手腕身段柔軟，處事相當寬厚，深受新北市消防局同任擁戴，雖然因新冠肺炎疫情期間，他無條件配合市府各局處分擔防疫工作，引發基層同仁不滿，加上新北市基層警消的勤休、加給條件也遠比台北市嚴格，引發不少抨擊，但普遍認為黃在政壇無樹敵、備受長官信賴，未來前景可期，眾人都想不到他會因婚外情問題黯然去職。

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