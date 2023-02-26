從清貧攤販之子到新北消防局長　黃德清「3朝元老」瞬間毀在女色

▲新北市消防局長黃德清接任該職長達17年，未料卻因身陷感情糾紛黯然去職。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、陳以昇／新北報導

新北市消防局長黃德清被爆因與科技業女董座婚外情主動向市府請辭獲准，黃德清從苗栗縣消防局長獲當時台北縣長周錫瑋提拔後，以專業團隊配合市府施政的靈活手腕頗受重用，從周錫瑋起歷任新北市長朱立倫、到現任市長侯友宜均讚譽有加，在新北市服務達17年，堪稱在位最久的直轄市消防局長。

鮮少人知悉的是，黃德清是台東縣子弟，幼年在家幫忙母親攤販生意，生活中常見警察取締違法攤販，心中覺得警察權力很大，加上因家境清貧，母親建議警消工作比較安全穩定，黃德清多年前受訪曾回憶自嘲「我後來選擇消防系，未料消防工作沒甚麼權力，救災救火工作也相對危險」。

黃德清在1987年從警察大學52期消防系畢業，歷任台北市消防分隊、中隊長、基隆港務消防隊長、省政府消防處教育訓練科長、消防署災害搶救科長等重要消防職務，2003年4月25日接任苗栗縣消防局長，2006年10月初獲當時台北縣長周錫瑋首肯接任台北縣消防局長。

當時黃德清得順利接任台北縣消防局長的原因，在於前任消防局長顏振嘉任內，爆發新進消防員游泳訓練溺水腦死事件黯然請辭下台，當時黃德清在老長官，也與周錫偉同屬親民黨的前消防署長趙鋼引薦下，周錫瑋在同年10月初敲定延攬黃德清接任台北縣消防局長。

加上黃德清從政期間行事懇切，在政壇上幾無樹敵，當時連苗栗縣長劉政鴻接獲周錫瑋商調請求，也欣然同意該項人事商調，劉鼓勵黃北上增加歷練，也造就黃德清歷任新北市17年，新北市政府唯一三朝元老的契機。

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