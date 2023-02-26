獨／黃德清爆偷吃關鍵曝！小三驚覺淪小四　「老闆娘」如地下局長

▲新北市消防局長黃德清說明搜救進度。（資料照／記者陳以昇攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

新北市消防局長黃德清驚爆婚外情，與他交往6年、不願具名的A女踢爆，黃德清不甘情變分手，化身成恐怖情人騷擾，今(26日)經周刊報導後引起軒然大波，黃德清也因此丟官。如今A女再爆會踢爆黃德清的「關鍵原因」，就是發現黃德清還有另外一段長達17年的婚外情，自己意外從小三淪落成小四，才會憤而斬斷這段孽緣，決心揮別渣男。

A女表示，她在去年12月發現黃德清竟然欺瞞自己長達6年之久，除了和自己交往，竟然還有一段維持更久的不倫關係。她表示，另段不倫戀的B女人在中部，黃德清與自己交往期間，仍會以各類行程為由瞞騙自己南下幽會，甚至會以固定周三晚間要召開市政會議等理由，實則跑去與B女見面。

「黃德清的心腹都知情，還一起去中部幫B女慶生。」A女表示，自己在去年12月意外得知黃德清劈腿多女後，就先不動聲色私下調查，詢問黃德清多位友人，最後確認黃與B女感情竟已經長達17年，而且黃的幕僚們都知道。她表示，B女有時候北上和黃德清及其幕僚聚會時，都會以「老闆娘」身份自居，頤指氣使對一些大隊長、科長發脾氣。

A女說，自己這兩年原本就一直想和黃德清分手，但對方死纏爛打，終於今年12月底和黃德清攤牌，並揭露黃和B女的事情，黃一開始否認，但自己不只點出B女姓氏、且還在中部某單位服務，黃最後都不得不坦承一切，並轉為祈求原諒的姿態。她說，黃德清約自己今年1月10日談判，也給出兩個條件。

「黃德清說要跟B女分手，或是離開消防局長一職，說假如1個月內能做到，就請我原諒他。」A女說，結果2月10日一到，他不只沒做到，還反過頭來騷擾我「真的是爛人、渣男一個！」A女批評，黃德清不可原諒，人做錯就坦然面對一切，但他不是，總是用謊言來面對問題，「非常可惡的一個人。」