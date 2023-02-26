獨／黃德清為6年婚外情丟官！再爆還有另段不倫戀　時間長達17年

記者張君豪、莊智勝／台北報導

新北市消防局長黃德清驚爆婚外情，一名不願具名的A女爆料，黃德清和她有長達6年的婚外情，日前2人感情生變後，她有意與黃分手，但他仍是糾纏不清，不但狂Call上百通電話，還到她公司、住家堵人，行徑宛若恐怖情人。而現在黃德清再被爆料，除了A女外，還與另名B女發展長達17年的婚外情，不倫戀連環爆，令外界詫異萬分。

周刊今(26日)踢爆，黃德清身為政務官，但卻與A女發展婚外情不倫戀，這段戀情維持長達6年之久，在2人情變後，黃德清更搖身一變成了恐怖情人，展開一連串跟蹤騷擾，在短短2個禮拜內撥打上百通電話、密集傳送逾百則簡訊道歉示愛，「對不起，都是我的錯」、「我最愛你，你才是我的上等菜」；黃德清得不到A女回覆，竟變本加厲，屢屢跑到A女公司、住家堵人，逼得A女只能暫時搬到飯店躲避，痛訴「倒了八輩子楣，6年前遇到黃德清，有夠衰的！」

不倫戀情曝光後，黃德清則回覆，坦言確實與A女認識，但過程中發生一些誤會，才會想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意；同時自己身為政務官，但卻因此事影響市府形象，宣布即日起辭去消防局長一職。

除了A女外，如今又有知情人士再爆，黃德清還與另名B女有一段長達17年的婚外情，且身邊的心腹都知情，還陪同黃南下到中部幫B女慶生。已婚的黃德清除了正宮老婆外，還分別發展出了A女、B女兩段不倫戀，且外遇時間線還重疊，一人周旋於家庭、工作、以及2位情人之間，私生活曝光後令外界十分訝異。

▼黃德清為了挽回A女，瘋狂打電話、傳訊息騷擾。（圖／民眾提供）

▲新北市消防局局長黃德清。（資料照／記者李毓康攝）