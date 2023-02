美制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」　副國務卿：擔心中國援俄

▲美國在俄烏戰爭滿一周年之際擴大對俄羅斯的經濟制裁。圖為拜登20日突襲訪問烏克蘭。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國商務部下屬工業與安全局(BIS)於24日公布最新決策,將86個位於俄羅斯、加拿大、法國等國的實體納入制裁清單,其中包含5家中國企業。美國政府稱,這些實體違反美方國安外交政策,涉及規避制裁或支持俄羅斯軍方。副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)受訪時也提到,美國確實有理由擔憂中國軍援俄羅斯。

俄烏戰爭打響一周年前夕,美國政府24日宣布一系列貿易與經濟措施,擴大制裁俄羅斯與白俄羅斯,以支持烏克蘭。工業安全局修訂《出口管理條例》(EAR),進一步採取出口管制,將86個涉及「參與逃避制裁」和「協助俄羅斯國防部門活動」的實體列入實體清單。另外白宮也宣布,拜登總統將簽署命令提高俄國金屬、礦物與化學製品等相關商品關稅。

▲美國商務部新增制裁清單中包含5家中國企業。(圖/路透)

工業安全局文件顯示,新增制裁的包含13個實體,分別位於加拿大(2個)、中國(5個)、法國(1個)、盧森堡(1個)、荷蘭(1個)與俄羅斯(3個)。

其中5家中國企業包含香港澳凱電子科技(AOOK Technology Ltd.)、北京天泰科技(Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.)、北京昀澤科技(Beijing Yunze Technology Co., Ltd.)、北京和德宇航(China HEAD Aerospace Technology Co.)與旗下法國和荷蘭子公司,最後是中國長沙天儀(Spacety Co. Ltd.)與其盧森堡子公司。長沙天儀先前就曾被指向俄傭兵「瓦格納集團」提供烏克蘭衛星圖像而遭美國制裁。

▲美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)坦承,美方明顯有理由擔心中國軍援俄羅斯。(圖/達志影像/美聯社)

BIS表示,以上被納入清單實體未來無論是否在美國生產,若需要使用到《出口管理條例》管控的所有零件、技術或軟體,都需要先向美國申請許可,美國企業基本上依規定也無法對這些海外實體出口或轉讓相關產品或技術。

美國副國務卿雪蔓受訪表示,國務卿布林肯在與中國外交高層王毅會面時表示,如果北京向俄羅斯提供致命性援助,那麼中國將在各方面與俄羅斯成為共同交戰國,並警告這將帶來後果。她也指出,布林肯會提及此事,正是因為美方明顯有理由擔心中國考慮向俄國輸送致命武器,而且已經直接對中方表達擔憂。