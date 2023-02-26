　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」　副國務卿：擔心中國援俄

▲▼拜登20日突襲訪問烏克蘭。（圖／路透）

▲美國在俄烏戰爭滿一周年之際擴大對俄羅斯的經濟制裁。圖為拜登20日突襲訪問烏克蘭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國商務部下屬工業與安全局（BIS）於24日公布最新決策，將86個位於俄羅斯、加拿大、法國等國的實體納入制裁清單，其中包含5家中國企業。美國政府稱，這些實體違反美方國安外交政策，涉及規避制裁或支持俄羅斯軍方。副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）受訪時也提到，美國確實有理由擔憂中國軍援俄羅斯。

俄烏戰爭打響一周年前夕，美國政府24日宣布一系列貿易與經濟措施，擴大制裁俄羅斯與白俄羅斯，以支持烏克蘭。工業安全局修訂《出口管理條例》（EAR），進一步採取出口管制，將86個涉及「參與逃避制裁」和「協助俄羅斯國防部門活動」的實體列入實體清單。另外白宮也宣布，拜登總統將簽署命令提高俄國金屬、礦物與化學製品等相關商品關稅。

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美國商務部新增制裁清單中包含5家中國企業。（圖／路透）

工業安全局文件顯示，新增制裁的包含13個實體，分別位於加拿大（2個）、中國（5個）、法國（1個）、盧森堡（1個）、荷蘭（1個）與俄羅斯（3個）。

其中5家中國企業包含香港澳凱電子科技（AOOK Technology Ltd.）、北京天泰科技（Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.）、北京昀澤科技（Beijing Yunze Technology Co., Ltd.）、北京和德宇航（China HEAD Aerospace Technology Co.）與旗下法國和荷蘭子公司，最後是中國長沙天儀（Spacety Co. Ltd.）與其盧森堡子公司。長沙天儀先前就曾被指向俄傭兵「瓦格納集團」提供烏克蘭衛星圖像而遭美國制裁。

▲▼ 美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）坦承，美方明顯有理由擔心中國軍援俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

BIS表示，以上被納入清單實體未來無論是否在美國生產，若需要使用到《出口管理條例》管控的所有零件、技術或軟體，都需要先向美國申請許可，美國企業基本上依規定也無法對這些海外實體出口或轉讓相關產品或技術。

美國副國務卿雪蔓受訪表示，國務卿布林肯在與中國外交高層王毅會面時表示，如果北京向俄羅斯提供致命性援助，那麼中國將在各方面與俄羅斯成為共同交戰國，並警告這將帶來後果。她也指出，布林肯會提及此事，正是因為美方明顯有理由擔心中國考慮向俄國輸送致命武器，而且已經直接對中方表達擔憂。

ET快訊
Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒喊：醫院不是飯店
快訊／Junior求婚成功！　牽手小10歲《驕女》林宣瑜
6縣市低溫特報！　下探10度
快訊／裸男陳屍新北摩鐵！　貼心女兒幫訂房竟出事
快訊／雲豹大亂鬥完剩8人　魔獸半場轟17分8籃板緊咬龍頭特攻
王淨認愛曹佑寧「反正也藏不住」　隔4年才公開：每次說謊都嘴軟
2阿姨腳邊跌倒！善良攤商伸手扶「真相反轉」　淚求快還錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」　副國務卿：擔心中國援俄

北海道未來1周仍有餘震！　氣象台警告：不排除同規模地震

人妻遭斬首分屍！公園驚見整袋大腿屍塊　丈夫落網承認殺妻

偷竊被抓包！他假裝暫時回家　在警面前「跳4樓陽台亡」

遭酒駕追撞毀容截肢！她「赴美進修苦讀」　23年後重返母校任教

沙漠飄雪！加州舊金山破132年低溫紀錄　洛杉磯罕見暴風雪警告

人夫分屍情婦！「咚咚巨響」驚動鄰居　屍塊藏陽台滅跡

英國人通膨挨餓！部長喊話「買不起食物就加班」　勸民眾改吃蘿蔔

超級監獄啟用！薩爾瓦多2000囚犯大移監　宛如電影場景

北韓小公主再現身！陪老爸出席動土儀式　小手拿鏟子挖土萌樣曝光

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

專家推薦買房選大同區最超值　「首岳」擁大基地&高機能成首選

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

美制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」　副國務卿：擔心中國援俄

北海道未來1周仍有餘震！　氣象台警告：不排除同規模地震

人妻遭斬首分屍！公園驚見整袋大腿屍塊　丈夫落網承認殺妻

偷竊被抓包！他假裝暫時回家　在警面前「跳4樓陽台亡」

遭酒駕追撞毀容截肢！她「赴美進修苦讀」　23年後重返母校任教

沙漠飄雪！加州舊金山破132年低溫紀錄　洛杉磯罕見暴風雪警告

人夫分屍情婦！「咚咚巨響」驚動鄰居　屍塊藏陽台滅跡

英國人通膨挨餓！部長喊話「買不起食物就加班」　勸民眾改吃蘿蔔

超級監獄啟用！薩爾瓦多2000囚犯大移監　宛如電影場景

北韓小公主再現身！陪老爸出席動土儀式　小手拿鏟子挖土萌樣曝光

獨／軍紀再出包！陸戰隊上兵「網路賣真槍」　現貨交易被活抓　

白天玩太嗨阿金「累成液體」　狗頭流出床墊媽笑：以為我改養貓

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

張信哲被歌迷1反應打擊　開唱完驚吐「退休念頭」！

為夢幻「五星卡」！他打寶可夢機台控遭撿尾刀　怒飆國罵慘了

來台3年「被台灣人熱情寵壞」　烏克蘭正妹希望永久定居

王柏融敲長打揮棒乾脆　助總：在巨蛋一定過

快訊／Junior求婚成功！　牽手小10歲《驕女》林萱瑜

周東佑京積極跑壘突圍　日本武士逆轉軟銀2連勝

三重警前進女子高校教反詐　「粉專影片」手把手教破解騙局

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

人妻趁老公睡著開直播　公公突「親肩摸奶」狂磨蹭

氧氣罩落下！175人客機高空急速下降

日糖果業者「宣布漲2元」含淚道歉

人夫分屍情婦！詭異聲響驚擾鄰居　屍塊藏陽台

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

吃到「愛心洋芋片」　吞下肚竟錯失366萬

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

小鎮「天降魚雨」怪象！活魚飛越500km原因曝

連續2995天去迪士尼！他曝省錢秘訣「1天100」

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

女兒賭氣下車　半途遭遇隨機擄人

更多熱門

相關新聞

沙漠飄雪！加州舊金山破132年低溫紀錄

沙漠飄雪！加州舊金山破132年低溫紀錄

美國近期面臨強烈冬季風暴，加州天寒地凍，舊金山24日降至攝氏約4度打破132年來最低溫紀錄，洛杉磯相隔30多年首度發布暴風雪警報，莫哈韋沙漠也罕見下雪。不只如此，部分地區還出現洪水災情。

救護飛機「雪天救人」卻墜毀　機上5人全亡

救護飛機「雪天救人」卻墜毀　機上5人全亡

連續2995天去迪士尼！他曝省錢秘訣「1天100」

連續2995天去迪士尼！他曝省錢秘訣「1天100」

美記者登巡邏機飛南海　直擊共軍戰機警告

美記者登巡邏機飛南海　直擊共軍戰機警告

誓言加大對俄施壓　歐盟追加制裁121名個人和實體

誓言加大對俄施壓　歐盟追加制裁121名個人和實體

關鍵字：

美國制裁俄羅斯俄烏實體清單中企制裁北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」

28歲名媛腿削到見骨！前公公露兇光聯手2兒分屍

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

破萬人湧入賞櫻　九族：請去其他地方

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭變薄了

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面