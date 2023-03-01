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快訊／阻中犯台！　美眾院金融委員會通過3項挺台法案

▲美中。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國多項挺台法案近年陸續通過。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

隨著中國對台脅迫日益嚴峻，國際對台灣安全的關切也隨之增加。美國聯邦眾議院金融委員會今天通過3項與台相關法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與。

眾院金融服務委員會今天舉行新會期第一次法案審議，討論多項法案，其中包括「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）、「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）3項與台灣直接相關的法案。

排在第一項討論的「台灣衝突嚇阻法案」，由委員會副主席希爾（French Hill）提出，法案指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並授權財政部禁止機構向這些官員與其家屬提供服務。

希爾在介紹法案時表示，這項法案讓中共知道，危害台灣不僅會使他們暴露於中國公眾面前，破壞他們對國家的控制，也將導致領導層與其家人財務狀況陷入困境。

這項法案以40票贊成、0票反對通過。

「不歧視台灣法案」提案人眾議員金映玉（Young Kim）在介紹法案時表示，台灣是全球最耀眼的經濟發展故事之一，為何不讓台灣經驗得以在國際貨幣基金（IMF）分享？台灣加入IMF將能提供非凡貢獻。

這項法案呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

法案以38票贊成、0票反對通過。

「保護台灣法案」指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際結算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

法案以37票贊成、0票反對通過。

此外，委員會今天也已通過「中國貨幣問責法案」（Chinese Currency Accountability Act）、「中國匯率透明法案」（China Exchange Rate Transparency Act）、「減輕中國金融威脅法案」（China Financial Threat Mitigation Act）等法案。

今天通過的法案將送眾議院全院院會討論表決

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