美眾院新設中國特別委員會　首次聽證會籲「緊急」應對北京威脅

▲美眾議院新成立的中國特別委員會於2月28日展開首次聽證會,主題為「中國共產黨的對美威脅」(The Chinese Communist Party`s Threat to America)。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國眾議院1月以壓倒性同意票設立的中國特別委員會於2月28日展開首次聽證會,目的在喚醒美國大眾對於中國政府對美國經濟、安全構成的威脅。委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)將兩國競爭描述為「存在主義的奮鬥」,在聽證會一開始就呼籲面對中國威脅,美國須「緊急」採取行動。

根據美聯社報導,眾議院新設立的「美國與中國共產黨戰略競爭問題特別委員會」(全稱Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)由13名共和黨人與11名民主黨人組成。主席蓋拉格在首次聽證會的開頭致詞說,正因為國會存在分歧,美國更不能浪費未來兩年時間讓立法懸宕或迎合輿論,「我們必須帶著急迫感(urgency)採取行動」。

▲眾院中國特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)在會中警告,北京方面試圖引起美國「內部相互對立,破壞我們的國家」。(圖/路透)

蓋拉格表示,他希望延續眾院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)的工作,調查與揭露中共構成的意識型態、科技、經濟與軍事威脅。他說,麥考爾2020年主導中國特別小組徵求了130多名專家意見,但沒有得到任何民主黨的幫助,「我們必須在這基礎上繼續努力。」

蓋拉格謹慎地聚焦於中國共產黨而非人民,因為他認為中國人民一直是黨的「最大受害者」,而聽證會上播放的影片則描繪了「中共自70多年前掌權以來人民所遭受的苦難」。蓋拉格說,中共專注打造的未來願景是「一個充斥著科技極權主義監控國家的世界,人權只能依附在黨的一時心血來潮」,美國接下來10年的政策將為未來100年的世界奠定基礎,「這是一場關於21世紀人們想生活在哪種世界的生存主義奮戰。」