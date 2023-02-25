鄭文燦視察曾文水庫　允諾推動2023南部供水抗旱計畫

▲行政院副院長鄭文燦視察嘉義大埔曾文水庫，嘉義縣長翁章梁簡報解說。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



南部乾旱狀況嚴重，嘉義地區今年一期稻作及春季雜作採全面節水停灌，曾文水庫蓄水率僅剩24%，行政院副院長鄭文燦今日視察嘉義曾文水庫，嘉義縣長翁章梁陪同參與。鄭文燦說，經濟部將在3月1日成立旱災中央災害應變中心，審慎因應本次乾旱，並儘速推動2023南部供水抗旱計畫，提升供水量能。

考量南部降雨狀況不佳，水情相對嚴峻，行政院副院長鄭文燦偕經濟部長王美花、水利署長賴建信、立法委員陳明文、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲，一同前往曾文水庫視察蓄水狀況，鄭文燦指出，去年已超前佈署，著手應變乾旱，除了持續監控水情，也會推動前瞻基礎建設，讓台灣供水調度更加靈活。

水利署表示，111年南部地區降雨量是近30年來最低，水利署在去年8月就啟動防旱作業，並在去年11月成立旱災經濟部災害緊急應變小組，與南部地區各縣市政府合作，提前因應乾旱，全國節水調度達6.6億噸，超過一座曾文水庫蓄水量，讓逐漸有限的水資源發揮最大效用。

▲▼ 鄭文燦視察嘉義大埔曾文水庫。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府針對乾旱採四項作為:縣內四座汙水廠提供回收水供民眾使用，並啟用大型淨水設備，提供工業區足夠用水；在山區無自來水、易缺水地區設置88座緊急備用水塔，供民眾就近取水；縣內抗旱井進行水質監測作業，確保農業用水符合標準；在嘉義縣全球資訊網上建立抗旱專區，在網頁更新水情宣導。

翁章梁說，嘉義地區水情嚴峻，已要求水利處及相關單位加強抗旱應變，感謝中央及早監控水情，佈署防旱措施，接下來將全力配合中央節水政策，呼籲鄉親至梅雨季到來前應節約用水，讓水資源發揮最大效用。

為配合中央政策，3月1日起嘉義地區夜間22時至隔日6時將進行減壓供水；科學園區、工業區、科技產業園區自主節水7%；停供國營事業及行政機關非必要用水。

翁章梁進一步表示，縣府將持續監控水情，適當節水調度，確保供水穩定，請鄉親毋須恐慌，會努力將乾旱造成的影響盡降至最低。