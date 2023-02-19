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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦巡視賣場稱「不缺蛋」　鍾沛君貼「這景象」狠打臉

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，消費者、餐飲業者皆喊苦。行政院副院長鄭文燦16日前往賣場、傳統蛋行視察指出，目前雞蛋每日供應量足夠國人使用，對此，台北市議員鍾沛君今（19）日則在臉書貼出一張貨架全空的照片打臉鄭文燦，喊話「大安文山買不到蛋，可以請文燦來視察嗎？」

「大安文山買不到蛋，可以請文燦來視察嗎？」，鍾沛君貼出一張賣場中雞蛋區貨架全空的照片指出，今日下午她收到一則訊息並附上這張照片，傳給她的民眾表示，「偌大的貨架空無一物，不管紅殼蛋、白殼蛋，高價蛋、低價蛋，通通沒有，襯得那張「限購兩盒」更顯諷刺。幾步之遙的另一個貨架只剩幾盒皮蛋和鹹蛋，地點是文山區景興路上的大賣場，時間是2/19下午14：53。」

鍾沛君感嘆，傳給她這封訊息的民眾還高EQ表示「還好小孩不愛吃蛋」，她大嘆，這正是老百姓此刻萬般無奈的日常。她指出，雞蛋問題歷時兩年，農委會陳吉仲多次喊話，但喊了半年多之後蛋價依然居高不下，陳吉仲才在立院說自己是「承諾不缺蛋，不是承諾蛋價要回穩」，也就是「變貴沒有辦法」，她提到，從年前後到現在，這個問題卻是更加嚴峻，連台鐵便當都因為沒有原型雞蛋，只好把菜色調整成用進口的液體蛋加調味料就能做出來的玉子燒，以節省雞蛋用量和成本。

鍾沛君批評，陳吉仲主委堅持了一年多的「不是缺蛋只是缺便宜蛋」的說法，這巴掌不知打不打得醒？她最後大嘆，「畢竟我們都不是鄭文燦，可沒有人會在我們進超市買蛋之前，特別把貨架補滿。」

▲▼鍾沛君貼出賣場中貨架全空的照片。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

▲鍾沛君貼出賣場中貨架全空的照片。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

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