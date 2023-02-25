中南部水情嚴峻　鄭文燦：3／1日將成立中央旱災應變中心

▲鄭文燦視察嘉義大埔曾文水庫。（圖／嘉義縣政府提供）



記者陳家祥／台北報導

南台灣水情持續惡化，缺水情況日趨嚴峻。行政院副院長鄭文燦25日與台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、經濟部長王美花及水利署長賴建信等人一同視察曾文水庫。鄭文燦說，嘉南灌區第一期水稻已休耕停灌，補償金每公頃9萬6000元，後續將成立旱災中央災害應變中心，面對缺水問題，調度、備援、節水、多元供水及水庫整備5方面都需要。

針對嘉南灌區，鄭文燦說，第一期水稻部分已經休耕停灌，補償金每公頃9萬6000元，非常謝謝嘉義、台南的地方政府跟農民的支持與配合，我們的所在地曾文水庫，加上烏山頭水庫，目前的蓄水量是1億5000萬噸，蓄水率大概剩26%，這是南部供水的樞紐，因此有必要進行抗旱計畫。

「3月1日會成立旱災中央災害應變中心，並且會調整南部各縣市的水情燈號。」鄭文燦說，調度、備援、節水、多元供水及水庫整備5方面都需要，其實在農業供水的部分，也有從濁水溪中水南調支援嘉義，未來曾文水庫到南化水庫的供水幹管，大概一天可以供應到南化水庫80萬公噸，這個幹管會在明年完工，對於大高雄地區的用水會有幫助。

鄭文燦指出，這段時間春耕的雜作，希望用精準多元的供水，包括河川取水，以及地下水井的方式，讓嘉南地區的春耕雜作，可以完成供灌，包括稻米、高梁、甘薯等等。

另外，鄭文燦還說，在農耕無虞的情況下，要從甲仙堰分時段供水到南化水庫，讓南化水庫的蓄水量也可以增加，總之包括備援計畫，所有的回收水也要拿來運用，包括用在消防用水、清潔用水跟澆灌用水，也包括工業節水必須要達到一定的比例。

鄭文燦表示，目前燈號橙燈是採取減量供水，還沒有達到分區供水的情況，希望能夠讓供水韌性延長，能夠度過5月的梅雨季節，甚至到達6、7月以後的颱風季節，這段時間水情真的吃緊，過去當市長也遇到過2次大規模的停灌休耕，當時的經驗是跟農委會、經濟部有密切配合，會充分支援南部各縣市，希望度過這一次的挑戰。