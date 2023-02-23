拚4月普發6千！政院今將通過3800億特別預算案　陳建仁親說明

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，全民關注的「普發現金6000元」 ，最快4月就能入帳。此外，行政院今日（23日）將處理3800億元特別預算案，通過後就會送進立法院審議，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦也會親自出席記者會說明。

▲鄭文燦（左）、陳建仁（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院會三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將3800億元特別預算用在10項適用項目，包含普發現金、挹注勞健保及台電、減輕居住負擔及提高居住品質、擴大公共運輸補貼、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施、減輕就學貸款人的負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業。

總統蔡英文隨後也立刻簽署公文，希望能夠加快程序，讓照顧大家的各項政策可以盡快執行，預計今日就能將特別預算案送進立法院審議。陳建仁也表示，「我們一定會在禮拜四就把預算送到立法院，讓大家在最快時間內，每一個人都能得到6000元的現金，然後全民共享經濟成果」，還會特別照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

▲陳建仁日前赴立法院備詢，國民黨團要求發現金1萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院今日將處理3800億元特別預算案，通過後就會送進立法院審議。陳建仁、鄭文燦、行政院祕書長李孟諺、代理發言人羅秉成都會在院會結束後親自出席「疫後特別預算記者會」，進一步說明特別預算的編列方式，同時回答媒體提問。

至於什麼時候可以領到現金6000元，民進黨團幹事長鄭運鵬說明，朝野黨團已達成共識，3月3日邀請陳建仁報告特別預算案，估計院會可於4月10日當周處理，「相信4月的時候，普發現金6000元就可以實施」。

另外，交通部提出的「中央促進公共運輸使用方案」，納入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」補助經費項目，其中包括「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票，詳細內容也將在今日的院會中討論。