政院最近的超市也缺蛋！　洪孟楷諷：鄭文燦下班要不要順道視察？

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，引發外界討論。國民黨立委洪孟楷今（21）日就貼出賣場中雞蛋區貨架全空的照片指出，「離行政院最近的超市」也缺蛋，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦下班要不要順道來視察？

洪孟楷表示，缺蛋問題持續延燒，看到政府除了宣傳沒有缺蛋好像也拿不出其他的辦法，今天下午約一點左右，他請同仁到離行政院、立法院最近的超市看看，蛋架上空空如也，甚至直接張貼出公告，因為蛋品供應吃緊而每人限購兩盒。他強調，這才是真實的民眾面臨的問題，他大酸「陳院長、鄭副院長下班要不要順道繞過來看看，了解一下民眾真正痛苦的感受，不要再被下面的人矇蔽而活在自我感覺良好的世界裡。」

洪孟楷指出，雞蛋買不到是事實，蛋價飆漲也是事實，即便有部份是外在大環境因素，但追根究底就是一開始政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己。他提到，當初蛋短缺問題開端的時候不即刻反應，等整體狀況浮現大家都買不到蛋時還不能承認來亡羊補牢，他大批「別以為用網路帶風向就可過關，假帳號發一百篇文能夠讓國人買到一顆蛋嗎？」

洪孟楷最後強調，最基本的民生需求，政府如果都沒有辦法解決，這樣的政府真的與國人生活太過遙遠，反應問題是要為人民解決而不是找碴，這點請政府謙卑聽見人民真實的聲音。

▲賣場中雞蛋區貨架全空，貼上「限購兩盒」公告。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）