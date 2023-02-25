來自韓國歐爸的愛意！超商打工正妹「做不久」　收到變態騷擾紙條

▲南韓便利商店。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

若是常常經過同間超商，可能會發現每次打工的女店員總是長得不一樣！最近南韓網友們發現超商女店員總是做不久，他們分享過去以來蒐集到的各種紙條，原來這些都是女店員們從陌生的男顧客收到的「情書」，行文間充滿濃濃的愛意，不過回顧近來南韓的各種社會案件，便會覺得毛骨悚然。

根據韓媒《News1》，最近南韓某大型知名網路論壇上出現一則以「女孩們無法長期在超商打工的原因」為標題的文章，同時文章內還出現多張圖片，仔細一看會發現是女性事主們過去在超商打工時，從各種陌生男顧客收到的紙條，紙條其實是字裡行間充滿濃濃愛意的情書。

其實，從這些女性超商店員們收到的紙條情書來看，「韓國歐巴」可以說是非常沒有任何追求女性該有的誠意，不僅字跡潦草醜陋、甚至還是從銀行寄出的信用卡帳單回收來的紙。

▲南韓女網友在超商打工時，從男顧客收到作為「情書」的紙條。（圖／翻攝自韓網）

紙條寫著，「妳是我的菜！如果妳還單身的話，下班記得聯絡我喔！^_^（我只剩下這張紙）」、「每天總是想著妳，雖然我們之間相差25歲，妳好像也對歐巴我感興趣，希望妳會對我的示好給予正面回應。希望妳身體健康、不要生病，我愛妳」。

另外還有一張字數比較多的紙條，「在偶然的機會下看到妳工作的模樣，我害羞地無法移開視線。妳是最接近我理想型的人。我覺得，未來無論妳做哪一行，一定都會成功。」

其他網友們也跟著分享，自己以前在超商打工時慘遭男顧客騷擾的經驗，「有一名男顧客跑來問我的電話號碼，我跟他說我已經有男朋友了，不知道是不是看起來像騙人的，他隔天還是繼續跑來跟我要電話號碼，於是我只好向精神病患一樣大發雷霆，表示自己已經有男友。」

另外，還有部分網友聯想到近來南韓社會發生的跟蹤、騷擾、甚至是殺人的案件，「其實這是發展到跟蹤犯罪的前一個步驟」、「千萬別對男人們微笑」、「拒絕對方的時候感覺會很恐怖」。