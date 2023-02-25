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228連假返鄉人潮湧現　斗六警維持交通秩序...交管規劃一次看

▲斗六警分局針對返鄉、出遊之重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局針對返鄉、出遊之重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023和平紀念日連續假期自今(25)日至2月28日止為期四天，雲林縣警察局斗六分局為維持轄內交通順暢，針對返鄉、購物及出遊人、車潮尖峰時段在重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導，並提供國道高速公路改道資訊及警方疏導措施，請用路人留意配合。

一、斗六火車站及林內火車站將湧現返鄉或出遊人潮，請前往接駁旅客的民眾勿在車站周邊禁停路段及占用車道停等載客，以免造成車站壅塞，影響旅客權益。

▲斗六警分局針對返鄉、出遊之重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

二、國道一號：2月27日至28日全日往西螺服務區入口匝道封閉，請用路人及早規劃行程，壅塞時建議改道，北上由西螺交流道下→台1線→北斗交流道(彰化)；斗南交流道下→158線(斗南大業路) →台1線→北斗交流道，或由雲林系統交流道→台78線→接國道3號高速公路。

三、國道三號：南下由斗六交流道下→台3線(往梅山交流道) →台1丁→台1線→大林交流道(國道1號)或南下由古坑系統交流道下→台3線往梅山交流道(或接78線轉國道1號)；北上由斗六交流道下→台3線→雲科路→台1線往西螺交流道(彰化)或轉台78線接國道1號高速公路，或由斗六交流道下→台3線往南投竹山或彰化。

▲斗六警分局針對返鄉、出遊之重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局呼籲，連續假期間返鄉及旅遊車多雍塞，民眾多加利用替代道路行駛或搭乘大眾運輸工具，並可先行查詢即時路況規劃行車路線，避開易壅塞路段，減少行車時間，另為促進行車安全順暢，提醒大家勿長途疲勞駕車、酒後不開車。

▲斗六警分局針對返鄉、出遊之重要道路及旅運處所，規劃勤務加強交通指揮疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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