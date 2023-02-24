228到遊樂園！這裏全民春遊499元、12歲以下只要99元

▲雲林劍湖山世界百花盛開，動靜皆宜，全新表演228隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2月最後4天連假即將到來，劍湖山世界百花盛開，山茶花、八重櫻都努力綻放中。2月25日至28日四天限定，推出「戽斗星球歡樂兔GETHER」優惠，全民出遊每人只要499元、12歲以下只要99元。來自日本的戽斗星球特別展區與拉丁美洲狂歡慶典，都在劍湖山世界。

劍湖山世界經理張華紋指出，今年2月連假共有4天，劍湖山世界園區內千株山茶花正綻放中，滿園盛開著各色花朵美不勝收。G5廣場的粉嫩櫻花配上適宜的氣溫，228連假來劍湖山賞花正是時候。被大自然環繞的靜態園區內，各式國際級動態遊樂設施是老少咸宜的環境，非常適合青少年結伴或全家大小一起出遊。

▲劍湖山全新大秀「拉丁美洲狂歡慶典」包含精彩的拉丁美洲舞蹈、空中大繩、雙人柔術特技等，令人嘆為觀止的表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

彩虹劇場2023年的「拉丁美洲狂歡慶典」，精彩的拉丁美洲舞蹈、空中髮吊特技、空中大繩芭蕾特技、墨西哥雙人柔術特技等，令人嘆為觀止的演出，此外，推出之後一直深受遊客喜愛的「VR Dino飛越恐龍谷」，結合元宇宙的概念，打造虛實合一的情境，除了可以在館外跟仿真恐龍拍照互動外，進到館內戴上VR眼鏡，眼前所見的盡是恐龍谷的世界。

▲雲林劍湖山世界連假期間每天下午3點，全新戶外秀「猛龍金剛大對決」將在「飛越恐龍谷」前廣場精彩登場演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張華紋說，配合今年新進駐園區內、來自日本的「戽斗星球」所舉辦的「尋找戽斗星球動物」的集章活動，也即將於2月25日開始，集滿後可得到只有參加此活動才有的戽斗星球紀念品。想要度過充滿回憶的精彩旅程，可以到劍湖山世界，全民出遊價499元、下午1點過後399元，加碼12歲以下99元。詳細活動內容請參考劍湖山世界官方網站劍湖山世界主題樂園 。

▲園區內花卉盛開，加上動態遊具，可動、可靜，非常適合全家大小一起出遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）