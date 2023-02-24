迎228連假！張麗善現勘草嶺櫻花區　邀民眾感受盛開美景　

▲縣長張麗善率領一級主管上山勘查，瞭解當地觀光設施需求，並體驗櫻花季的魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因近期氣候穩定各地櫻花盛開，雲林縣石壁地區的櫻花正綻放，今(24)日縣長張麗善特地率領府內一級主管上山勘查，瞭解當地觀光設施需求，並體驗櫻花季的魅力。縣長張麗善表示，草嶺、石壁櫻花開得非常漂亮，歡迎民眾228連假來雲林賞櫻，順道還可到北港看燈會，保證不虛此行。

縣長張麗善指出，最近草嶺、石壁的櫻花正盛開，特地前往美人谷步道感受櫻花的美麗。近年縣府致力開發草嶺、石壁、樟湖等景點，除了用心建置交通路網外，也設置停車場、廁所等設施，提供遊客方便、安全的旅遊環境，盼還沒來過的民眾都能親自走一趟，感受大片櫻花盛開的美景。

張麗善表示，草嶺石壁大約種植10,000棵櫻花樹，分佈面積約18公頃。從冬末到春季都有不同種的花卉及樹種可以欣賞，山茶花、李花、梅花、桃花、紫藤花、櫻花（寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻…等），此外石壁沿線景點如九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘等，連假期間預估花開可達八成。

工務處長汪令堯說明，為維持賞櫻品質及交通秩序，縣府於草嶺櫻花季賞櫻期2月1日至3月5日期間進行交通管制措施，因應即將到來的連續假期，古坑鄉公所提供3條免費接駁路線：

1、於草嶺第一停車場往返九芎神木，第一停車場去程發車時間為上午9:00-下午2:00，九芎神木回程發車時間為上午9:30-下午3:30；

2、於草嶺第二停車場往返九芎神木，第二停車場去程發車時間為上午9:00-下午2:00，九芎神木回程發車時間為上午9:30-下午3:30；

3、於九芎神木往返五元兩角，九芎神木去程發車時間為上午9:00-下午1:30，五元兩角回程發車時間為上午10:00-下午2:30，服務路線皆免費搭乘，鼓勵民眾多運用公共運具。

文化觀光處長陳璧君強調，草嶺地區於2020年由雲林縣政府委託台大實驗林團隊進行調查研究，生態資源豐富有高達363種植物、196種昆蟲、83種鳥類，且負離子濃度高達18440個/立方公分，為一般都市公園的40多倍，是進行森林療癒的優良場所，歡迎全國民眾前往賞櫻之外，也可至草嶺石壁森林療癒景點呼吸芬多精。

▲雲林草嶺接駁車路線表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）