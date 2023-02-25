日本糖果業者「宣布漲2元」38年凍漲破功！含淚道歉：對不起

▲日本糖果業者チーリン製菓因要漲價而含淚道歉。（圖／翻攝推特@chirin_okashi）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本糖果業者チーリン製菓日前在推特發文表示，旗下的巧克力產品將調漲10日圓（約2.25元新台幣），因此發文道歉並附上哭出來的圖案，希望消費者可以理解跟繼續惠顧。

チーリン製菓日前發文表示，旗下的巧克力產品「ぷちぷちうらない」發售38年以來，始終努力維持20日圓（約4.49元新台幣）的價格販售，但近期成本上漲，因此決定於2023年3月起將價格上調為30日圓（約6.74元新台幣）。

▲チーリン製菓努力維持同樣的價格38年，但仍因原物料漲價而破功。（圖／翻攝推特@chirin_okashi）



チーリン製菓表示，為了製作讓消費者安心、安全的商品，決定提高生產效率導入自動包裝機，但又考量環境環保問題，因此把透明PET變薄，以此減少塑膠使用量並減少成本。然而，近期原物料及能源等費用暴漲，才不得不決定調漲價格。他們將繼續為了堅持座右銘「滿足胃和心的糖果」而努力，「感謝您的理解和繼續惠顧」。

網友看完紛紛留言，「漲價完全可以，我會買很多！！」「38年價格不變，即使現在花費30日圓，也完全沒有問題」、「小時候懷舊的零食，我2歲的女兒也很喜歡」、「除了漲價也別無他法，我想大家都會接受因為我不想讓它消失」、「為了維持20日圓而努力，我感到很驚訝也很感激」、「為了維持20日圓而努力至今，真的非常感謝，我想把這個商品轉傳給我的孩子們」。

▼チーリン製菓全文如下。（圖／翻攝推特@chirin_okashi）

