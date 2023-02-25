點台灣「四無六缺」　李貴敏曝解方：除下架民進黨別無他法

▲考紀會主委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣近期除了缺蛋，中南部也面臨缺水問題，而核二2號機也將在三月正式停機除役，恐引發全台缺電危機。對此，國民黨立委李貴敏24日指出，台灣面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才、缺投資的「六缺」問題，再碰上無知、無感、無為、無能的「四無政府」，現在的中央政府根本是「四無六缺」，看來除了政黨輪替、下架民進黨，已然別無他法。

李貴敏昨日透過臉書發文開嗆，民進黨政府實在很奇怪，不管缺蛋還是產業發展，所有東西都是只知道問題卻不去解決，總用擦脂抹粉的方式，試圖誤導民眾，企圖矇混過關。

李貴敏表示，不僅在野黨提出諸多質疑，就連美僑商會、日僑商會也都陸續點出台灣面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才、缺投資的「六缺」問題，再碰上無知、無感、無為、無能的「四無政府」，內閣團隊名符其實是個「六缺內閣」，動不動就推諉卸責，拖累台灣。

李貴敏說，台灣缺水、缺電根本都是長期的問題，外商早就不斷提醒，每一年的報告也都點出缺點，民進黨政府要麼看不見，要麼就什麼事都不做，在野黨提起就當是在找麻煩，這合理嗎？民進黨既然希望外資擴大在台投資，那又為何什麼都不改、都不做？現在的中央政府根本是「四無六缺」，看來除了政黨輪替、下架民進黨，已然別無他法。