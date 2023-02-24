桃乃木香奈遊台！　一張照「滿滿都是蛋」掀熱議

▲桃乃木來台隨手拍照，意外搭上近日的缺蛋話題引發討論。（圖／攝自桃乃木香奈IG）

記者張鈜閔／台北報導

在台擁有高人氣的日本AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）擁有甜美臉蛋、F奶火辣身材，為了代言遊戲來台，昨她在IG分享遊台的一系列美照，其中一張超商「茶葉蛋滿出來」的照片，剛好搭到近來的「缺蛋」話題，引發熱烈討論。

桃乃木香奈昨在IG分享在台北吃火鍋、逛超商的系列照片，發文「吃火鍋！只是看到便利商店也好開心！」，其中一張照片，超商中的茶葉蛋直接堆到整桶滿出來，意外引發熱烈討論，不少網友直呼「結果桃乃木拍了一堆茶葉蛋」、「最近台北的空氣特別香」、「台灣政府官員我是不信的，但我相信你，看來台灣缺蛋是謠言...」、「台灣不缺蛋，只缺桃乃木香奈~」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PTT網友也轉載照片留言「桃乃木說的都對！」、「謝謝你喜歡台灣的蛋」、「真的誇張！堆到滿出來」、「在台灣AV女優公信力高於政府官員」。

▲桃乃木在超商拍到滿滿一桶茶葉蛋引發熱議。（圖／攝自桃乃木香奈IG）

桃乃木香奈睽違多年再來台灣，22日出席西門町活動，穿著深藍色細根高跟鞋、幕末時代花魁裝造型出場，小露胸前春光，和服襯托出她的白皙肌膚吸引近300粉絲搶看本人，現場人潮滿滿，大批粉絲直呼「本人好美」，相當吸睛。

▲桃乃木香奈來台宣傳代言遊戲 。（圖／記者黃克翔攝）