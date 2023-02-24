炎亞綸反駁蛋荒　遭酸民砲轟！他見「1舉動」秒被圈粉：EQ超高





▲炎亞綸高EQ獲得網友大讚。（圖／翻攝自炎亞綸FB）

記者施怡妏／綜合報導

台灣缺蛋議題持續延燒，藝人炎亞綸日前留言反駁蛋荒，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」引發網友兩極反應，23日深夜他發文致歉，坦言發言缺乏了同理心，「要跟被冒犯的人說聲對不起」。就有網友大讚炎亞綸EQ高，即便被網友砲翻，還是好好說話並道歉，網友也紛紛點頭「公眾人物會認錯就不錯了」。

有網友在PTT發文「老實說，炎亞綸EQ是不是蠻高的？」一直以來都對炎亞綸沒什麼關注，就是跟一般鄉民一樣，有新聞時會看看熱鬧而已，不過自從地震事件之後，就對炎亞綸改觀了，甚至有點刮目相看。

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原PO表示，當時大家都在酸炎亞綸，就連炎亞綸身邊的好友也叫他炎P，「他也坦然接受沒有惱羞」，這一次的蛋蛋事件被網友罵翻，事後仍可以好好道歉，比其他藝人好太多了，「說實話，炎P是不是其實情商還蠻高的？」

▲原PO對炎亞綸刮目相看。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友點頭認同，「確實」、「經常有莫名的堅持，但還是肯認錯」、「說實在的，我覺得還可以啦」、「失言願意道歉，勝過99%政客了」、「真的很高，反觀某些人」、「確實，不要以為道歉很容易，請問諸位上一次道歉是哪時」、「有道歉OK啦，總比死不認錯要好」。

針對先前對缺蛋潮的發言，炎亞綸23日深夜在臉書上表示，「最缺的就是我的同理心，我要跟因為我的留言而被冒犯的人說聲對不起，也要跟幫我說話的人說聲對不起。」不過往後還是會繼續關心社會民生各種議題、繼續愛每一個人。