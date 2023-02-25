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俄烏戰爭周年「澤倫斯基誓戰勝」　西方挺烏質疑中國

▲▼澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透）

▲澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透） 

文／中央社

俄烏戰爭2月24日屆滿週年，烏克蘭總統澤倫斯基誓言戰勝所有敵人；以美國為首的西方國家、北約及歐盟再度聲援烏克蘭，並且譴責俄羅斯，同時質疑中國的調停立場。

● 俄烏戰爭邁入第2年 澤倫斯基誓言戰勝所有敵人
俄烏戰爭邁入第2年仍不見盡頭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日立誓將戰勝所有敵人，全球領袖則準備對俄羅斯及支持俄國開戰的國家祭出新一波制裁。

澤倫斯基24日在影片中表示：「…我們很強大，我們已經準備好面對任何事，我們會戰勝所有人。」

澤倫斯基坐在辦公桌前，回憶起1年前全球因俄羅斯全面入侵烏克蘭而感到震驚時，他如何對烏克蘭人民發表談話。

他說：「這一切就從2022年2月24日開始，這是我們一生中最漫長的一天，我們近代歷史上最艱難的一天。我們早早醒來，從此再也無法安睡。」

澤倫斯基形容2022年是充滿韌性、勇氣、痛苦和團結的一年。

他說：「最重要的結論是我們活下來了。我們沒有被擊敗，我們今年也會全力以赴，贏得勝利！」

● 中國發布12項俄烏戰爭立場 促直接對話全面停火
2月24日是俄烏戰爭一週年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

這一份中方的立場文件，共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等。

這份立場文件指出，各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，儘快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

文件也表示，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。中方願繼續為此發揮建設性作用。

▲▼ 北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲ 北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

● 中國籲俄烏停火止戰 北約：北京調停可信度不高
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日對中國提出的烏克蘭戰爭停火提議抱持懷疑態度，他還說北京當局作為調停者的可信度不高。

史托騰柏格在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）告訴記者：「中國沒有多少可信度，因為他們未能對烏克蘭遭到非法入侵予以譴責。」

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）視察在英代訓烏克蘭部隊。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）譴責俄羅斯無端入侵。圖為國王視察在英代訓烏克蘭部隊。（圖／路透）

● 俄烏戰爭週年 英王譴責無端全面入侵
俄羅斯侵略烏克蘭戰爭滿一週年，英國國王查爾斯三世23日（King Charles III）譴責這是「無端全面攻擊」，並稱全世界團結一致。英國並對俄國實施更嚴厲制裁，禁止對俄出口任何可能用於戰場的物品。

法新社報導，查爾斯三世透過白金漢宮發表罕見直率的聲明。

他在聲明中表示：「烏克蘭人民遭受對他們國家無端發動的全面攻擊，承受難以想像的痛苦已經一年。全世界都震驚地看著這些完全沒必要的苦難發生。我們站在一起，團結一致。」

路透社報導，英國也在俄羅斯侵略烏克蘭週年發布更嚴格的對俄制裁，禁止對俄國出口任何可用於戰場的物品。

他指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天，北京當局才跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署協議。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則表示，中國沒有分享和平計畫，而是分享一些原則。

她說道，大家必須在一個特定的背景下檢視這些原則，即是中國已在俄國入侵前簽署協議來選邊站。

范德賴恩指出：「所以我們當然會研究這些原則，但我們會在中國已經選邊站的背景下進行檢視。」


● 中國企圖調停俄烏衝突 德國總統懷疑實際意願
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）24日質疑中國調解烏克蘭和俄羅斯衝突的意願。北京當局先前呼籲透過緊急和平談判來結束戰爭。

史坦麥爾在俄羅斯全面入侵烏克蘭週年紀念日時說：「每一個使我們更加接近正義和平道路的建設性建議，都非常歡迎。」

他說：「但全球強權中國是否願意扮演這種建設性角色，仍然令人懷疑。」

史坦麥爾說，如果中國確實想發揮建設性作用，「不僅應該與莫斯科對話，還應該與基輔對話」。

史坦麥爾認為，中國還應「加入絕大多數國家，在聯合國的保護傘下為和平而努力」。

● 烏克蘭國防部長矢言驅逐俄軍 北約力挺
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）說，在俄羅斯全面入侵一年後，他的部隊正在制訂計畫，要將俄軍趕出烏克蘭。

法新社報導，列茲尼科夫告訴武裝部隊：「一年前，我們很難獲得像樣的武器；今天，文明國家把你們視為歐洲東翼的盾牌。」他說：「即將會有一場反攻。我們正在努力準備發動這場反攻。」

另一方面，北大西洋公約組織宣布「堅決」支持烏克蘭，並說「俄羅斯費勁想要瓦解勇敢烏克蘭人民的意志，但如今已是計窮力竭」。

北約在俄羅斯全面入侵烏克蘭一年後發表的聲明中還說，俄羅斯必須「立即」結束影響全球糧食和能源供應的「非法戰爭」，並要求莫斯科為其「戰爭罪行」負責。

▲▼美軍布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。（圖／路透）

▲美國加碼軍援烏克蘭20億美元。（圖／路透）

● 俄烏戰爭將滿週年 美加碼軍援烏克蘭20億美元
俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭滿一年，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）23日說，美國將向烏克蘭提供價值20億美元的新軍事援助方案。

蘇利文告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「今天，美國宣布再向烏克蘭提供20億美元安全援助。」但他沒有透露軍援方案中的軍備細節。

本週陪同美國總統拜登突訪基輔的蘇利文說，美國官員持續在衡量該如何「提供烏克蘭戰勝所需的工具」。

他指出，除先前承諾的美國裝甲車與之後會提供的戰車外，拜登在基輔時向澤倫斯基宣布，將提供更多砲彈、更多彈藥與更多高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

● 俄烏戰爭週年 瓦格納宣稱攻占巴赫姆特附近村落
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣稱，已經攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近一處村落。俄烏兩軍已在巴赫姆特激烈交戰長達數個月。

法新社報導，普里格津於俄羅斯全面入侵烏克蘭一週年之際，由個人的媒體服務單位發布聲明稱，別爾希夫卡（Berkhivka）「完全落入我方控制」。

莫斯科當局數個月以來一直試圖奪取巴赫姆特，這場戰鬥也暴露了瓦格納集團與俄國軍隊之間的緊張關係，儘管克里姆林宮否認有任何分歧。

這座被圍攻的城市已然變成重要的政治性與象徵性目標。巴赫姆特爭奪戰也是俄國侵略烏克蘭一年以來耗時最久的戰役。

儘管奪下巴赫姆特會是俄軍一大勝利，但分析家表示，這個勝利僅具象徵意義，因為巴赫姆特的戰略價值其實很小。

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