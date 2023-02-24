澤倫斯基預言：烏克蘭可在今年「結束戰爭」　2023是勝利的一年

▲澤倫斯基在俄烏戰爭一周年，向軍人發表演說，並舉行紀念儀式。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基於24日「俄烏戰爭一周年」在推特上發文表示，儘管烏克蘭人在過去 12 個月的戰爭中遭受了種種苦難，但 2023 年將是烏克蘭戰勝俄羅斯的一年。隨後在柏林所舉行的紀念活動上，澤倫斯基也透過視訊發表致詞表示，烏克蘭可在今年結束戰爭。

根據CNN報導，澤倫斯基在推特發文表示，「2 月 24 日，我們的數百萬人做出了選擇。不是白旗，而是藍黃相間的旗幟。不是逃避，而是面對、抵抗和戰鬥。」

澤倫斯基說，「這是充滿痛苦、悲傷、信念和團結的一年。而這一年，我們依然立於不敗之地。我們知道 2023 年將是我們取得勝利的一年。」

▲澤倫斯基在俄烏戰爭一周年，向軍人發表演說，並舉行紀念儀式。（圖／路透）



隨後澤倫斯基在基輔對軍人的演說也表示，「是你將決定我們是否都會存在、烏克蘭是否會存在，每天、每一小時。由你們——烏克蘭士兵——來決定。」

▲在柏林舉行的俄烏戰爭一周年紀念活動，澤倫斯基視訊致詞（圖／路透）



在柏林舉行的戰爭一周年紀念活動，澤倫斯基也透過視訊致詞表示，烏克蘭有能力「團結一致、堅定不移地」取勝。

澤倫斯基說，「如果他（普丁）知道自由世界有足夠的決心捍衛自由，就不會再攻擊自由世界。如果他知道烏克蘭整個領土上沒有一個佔領軍，就不會重複去年 2 月 24 日的情況。」