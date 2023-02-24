一架班機竟有33名俄國孕婦！　俄烏戰爭掀「出國生育潮」

▲ 近期俄羅斯的孕婦們開始流行去阿根廷生小孩。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

雖然阿根廷近期正爆發一場嚴峻的經濟危機，通膨率也持續高漲，但卻出現了十分奇特的景色，不少俄羅斯孕婦都不辭辛勞地跑去阿根廷生小孩，這也成為俄烏戰爭爆發之後的奇景。而這些孕婦的目的，主要就是看上阿根廷的國籍，以及該國護照的免簽國家數。

根據《BBC》報導指出，自從俄烏戰爭爆發之後，俄羅斯境內就開始流行「生育旅遊」的風潮，其中旅遊目標國家則以阿根廷為主要國家，甚至誇張到一架前往阿根廷的航班中出現33名俄羅斯孕婦，就連阿根廷國家移民局局長卡里尼亞諾（Florencia Carignano）也曾在10日表示，在過去3個月中，有超過5800名俄羅斯孕婦進入阿根廷。

而這些孕婦入境時雖然都說是要旅遊，但是孕期32至34周的孕婦們也根本去不了哪裡，但即便如此，阿根廷當局也是會放行。根據阿根廷國家移民局資料顯示，2022年時有10777名俄羅斯孕婦前往阿根廷，雖然阿根廷政府希望這些孕婦們生完小孩後，可以繼續留在當地生活、工作，但大多數孕婦都是將小孩登記阿根廷國籍後，就返回俄羅斯。

除了阿根廷之外，報導中也指出，其實在此之前，美國邁阿密一直都是俄羅斯孕婦的「生育旅遊」的主要目標，這些孕婦最主要的目的就是「國籍」，他們希望小孩在當地出生後，就順利的取得當地的國籍。但近期由於美國的簽證越來越難取得，所以孕婦們將目標轉向巴西、阿根廷這種護照可以在全球許多國家廣泛被接受，而且俄羅斯公民可以免簽造訪的國家。

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