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「4大超商」228連假優惠懶人包！　咖啡買1送1、霜淇淋10元吃

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲4大超商228連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

4天的228連假開跑了，無論是出遊或是宅在家都要來點小確幸，《ETtoday新聞雲》整理4大超商「連假限定優惠」，不僅有大杯拿鐵、特大杯美式買1送1，還有霜淇淋第2支10元等好康，以及一系列咖啡組合下殺優惠，把握機會衝喝。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市有特大杯美式買1送1。

●7-11
7-11即日起至2月28日於全門市推出「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」，提醒現萃茶限指定門市販售。

期間再加碼於OPEN POINT行動隨時取於推「2大組合價優惠」，188元優惠有「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵3杯」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任選4杯」；另為688元優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」以及「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」，換算下來，平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元。

●全家
全家即日起至2月28日於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋第2支10元」，且口味任選；期間加碼喝「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱，還有私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵第2杯8元」好康，提醒咖啡飲品須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

另至2月28日全門市再推「百樣商品第2件8元」優惠，網羅超過150件指定商品可享同品牌同價位第2件只要8元，像是飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等都有；至3月7日則還有「麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折（不同價位以2件8折計算）」等好康。

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart大杯美式／拿鐵買2送1爽喝整個連假。

●萊爾富
萊爾富即日起至2月28於全門市祭出「Hi Café大杯美式／大杯拿鐵同品項加10元多1杯」，冰熱任選，換算下來大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元就能爽喝。

●OK mart
OK mart即日起至2月28日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」優惠，還有OKchoice袋裝鮮食，如炭烤風味珍珠香腸、炭烤風味香腸糯米腸享同品項第2件8折優惠，以及逾300項指定糖餅、飲料也有第2件6折起好康；期間加碼於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式／拿鐵享同品項買10送5、買20送12」優惠，且不限冰熱，還能寄杯。

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