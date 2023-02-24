因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

▲桃園警分局因應228連續假期掃墓車潮湧入，今天上午在桃園殯儀館園區周遭道路進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應228連續假期與桃園殯葬所清明節掃墓祭祖車潮湧入，桃園警方今天起在桃殯園區春祭期前交通疏導勤務，在例假日期間針對桃園殯葬所周邊道路進行交通疏導管制。桃園警方指出，桃園殯葬所旁大有立體停車場已興建完工，可提供掃墓民眾汽車約400格車位、機車約160車位，桃園殯葬園區內更可提供近200格車位，預估應足以因應掃墓祭祖與辦理喪葬事宜民眾車輛停放。

▲桃園警分局因應228連續假期掃墓車潮湧入，在桃園殯儀館園區周遭道路進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園警分局表示，今年度桃園區納骨塔清明節春祭活動從明（25）日起至4月5日止，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，因應可能湧入的祭祖人潮，呼籲民眾提前祭拜，亦可選擇搭乘大眾交通運輸前往，以避免陷入壅塞車陣；自行開車至桃園區納骨塔祭拜民眾，可至桃園區大有立體停車場停放，進場動線由大有路行駛至健行路右轉，直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場。或是3月11日起至4月5日止，例假日則於上午7時起至下午3時止，桃園殯葬管理所將加派警衛人員配合管制交通。



此外，桃園警方針對桃殯周邊道路，編排機巡警力來機動性交通疏導管制勤務，針對違規停車進行取締驅離，避免影響行車動線，周邊聯絡道路則依照車流狀況調整號誌秒差、規劃單向通行等措施，配合殯葬所警衛人員做彈性管制，一旦接獲臨時性道路壅塞資訊時立即加派警力支援，同時將運用「警察廣播電台」、「友桃交訊網」等通訊群組提供即時路況，避免造成車流回堵。