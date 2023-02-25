國道車潮今爆最大量！防7魔王地雷路段　「國5南下恐連塞11小時」

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今天(2/25)連假首日將是交通量最大的一天，上看平常1.3倍，國道將有7大易塞路段，國5自清晨5時就會湧現南下車潮，預估料下午4時才紓解，恐連塞11小時。高公局提醒，今上午6時到12時國1內湖到頭份、國3木柵到香山將有高乘載管制。

今日(2/25) 為和平連續假期首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

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高公局預判今國道將有7大魔王地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，恐難逃塞車。

高公局交管組科長蔡明哲也提醒，因應今天南下車潮最大量，西部國道將有高乘載管制，自上午上午6時到12時，國1內湖到頭份、國3木柵到香山實施高乘載，提醒用路人留意。

高公局也建議，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在今日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

今天國道疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼連假首日易塞時段路段。（圖／高公局）

