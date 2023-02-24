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華航全航線「FUN價」！日本機票狂降「6,260元起」　 宿霧5千有找

▲華航奪「 2023 年永續年鑑」榜首。（圖／華航）

▲華航全航線機票推出超殺優惠。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

華航今宣布，2月25日至2月28日連假期間，加碼推出「你放假 我FUN價」促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，日本機票下殺6,260元起，宿霧機票5千有找。

華航表示，旅客於活動期間購買5月31日前台灣地區出發之經濟艙機票可享優惠，如台北－廣島6,465元起(未稅)、台北－釜山8,478元起(未稅)、台北－清邁8,032元起(未稅)；長程航線如台北－羅馬24,095元起(未稅)、台北－紐約 28,557元起(未稅)等。此外，台北－高松航線還有華夏會員專屬優惠6,260 元起(未稅)。

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為迎接東南亞新航點開航，華航也推出多條航線限時促銷，包含台北－宿霧4,805元起(未稅)、台北－峴港6,745元起(未稅)、台北－新加坡6,745元起(未稅)及台北－檳城8,200元起(未稅)。

華航表示，看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，3月26日起將復飛台北－釜山航線，每周提供四班往返服務；台北－羅馬航線每周則提供3班往返服務，將持續視市場需求布局航網航班。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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