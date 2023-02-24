雪崩式降溫！低溫探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假兩段式變化

▲未來一周溫度趨勢，228連假將有先冷後暖兩段式變化。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團灌頂，今(2月24日)下午後氣溫崩跌，明天(25日)到周日(26日)清晨最冷，低溫下探9度，228連假先冷後暖，下周一(27日)白天過後才能感受明顯回溫，不過下周四(3月2日)又有一波東北季風南下。

氣象局預報員趙竑表示，受強烈大陸冷氣團影響，今天(2月24日)晚間開始一直降溫，明天(25日)周日北台灣整天溫度不會超過15度，其他地區白天有近20度高溫，明天周日入夜之後早晚偏涼，明晚到周日(26日)清晨最冷，台南以北和宜蘭最低溫11到13度，其他地方14到15度，台南以北空曠地方會再低1到2度，低溫下探9度。

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趙竑表示，下周一(27日)清晨溫度也偏低，要白天過後才會明顯感受回暖，下周二(2月28日)到下周三(3月1日)各地高溫可超過20度，局部地區更有到25度高溫機會。

不過下周四(3月2日)又有一波東北季風南下，強度偏弱，以影響北台灣為主，天氣稍轉涼，其他地區不受影響。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

降雨部分，趙竑指出，今天(24日)下午過後到周日(26日)受強烈大陸冷氣團影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫雨，中南部不受影響太多，多雲到晴。

下周一(27日)強烈大陸冷氣團減弱，趙竑表示，到下周三(3月1日)環境轉偏東風、南風，迎風面東半部、北部山區仍有局部短暫雨，不過降雨將減少，其他地區多雲到晴。下周四(3月2日)又有一波東北季風，強度較弱，不過北部、東半部會有局部短暫雨。