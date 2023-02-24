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北市二二八紀念會　馬英九、蔣萬安致詞

▲▼蔣萬安拜會228受難家屬。（圖／取自蔡詩萍臉書）

▲台北市長蔣萬安日前拜會二二八受難家屬。（圖／取自蔡詩萍臉書）

記者陳家祥／台北報導

本周末就是228連假，台北市二二八事件76周年紀念會也將在28日舉行，由於市長蔣萬安的出身背景，也讓今年由北市舉辦的二二八紀念活動備受關注。根據規劃，紀念會將在28日下午舉行，將邀請受難家屬王添灯曾外孫王貫宇、廖進平孫子廖繼斌致詞，前總統馬英九、蔣萬安也將致詞，活動基調將與過往相同，誠懇、謙卑、肅穆。

蔡詩萍表示，蔣市長上任以來對二二八態度表達一貫都是很謙卑、很誠懇去面對這個議題，跟過去幾位市長、前總統李登輝、馬英九一樣，他們當市長也是用一樣的基調，基本上在這基調下遵循原則辦二二八紀念活動。

蔡詩萍說，二二八紀念日當天的流程已經確定，大致上遵循以往基調，會有追思合唱等，會有蔣市長跟2位家屬的獻花儀式，接著會有2位家屬致詞，結束後會由每年二二八活動都會到現場的馬前總統來致詞，然後由蔣萬安市長做致詞，活動尾聲將由蔣市長、馬前總統跟所有家屬一一有獻花儀式。活動基調是誠懇、謙卑、肅穆，半小時左右流程就可以走完。

媒體追問，蔣萬安日前跟家屬見面，家屬是否有提出訴求市府來配合？蔡詩萍說，這無可厚非一定有，檯面上就好幾位了還有私底下的，不同的家屬有不同的期望，整體來說所有家屬都會跟蔣市長說，76年前的二二八事件是台灣重要的歷史事件，也造成後來台灣社會發展長期很大的陰影跟壓力，所以他們都一再提醒蔣萬安市長要記取教訓，這點是蔣萬安市長感受很深的。

第二個就是，有些家屬會期望蔣萬安市長在市長權責範圍內，是不是能多一點的照顧二二八家屬或是在史料的發掘上，還有沒有一些可以讓他們家屬、親人，還沒得到完全史料證明，比如到底消失去哪裡、過程中有沒有得到公平的對待，他們也希望市長花點時間去了解。

蔡詩萍解釋，很多部分是中央的史料研究，但台北市當然會希望二二八基金會或二二八紀念館以及包括文化局，會印可能將來在這方面多提供一些學術界合作，發覺一些關於台北市的二二八事件史料，這大概都是家屬對市長很大的期待。

另外，蔡詩萍也說，有一部分家屬是把蔣萬安市長當成晚輩，跟他講說已經76年了，大家都一望能走過這些傷痕，希望市長能更加努力，以一個年輕市長的角色，好好在市政上有作為，也有很多二二八家屬是用市民角度對他有期望，其實還蠻讓市長感動的。

代理發言人的副秘書長王秋冬說，228連假期間剛好在東京有一個永續發展的會議，是由東京都知事邀請，去年就開過工作會議，對台北市政府是一個重要會議。蔣市長為了要能夠參與二二八追思紀念活動，所以特別把這活動請李四川副市長帶隊參加會議，代表他對二二八紀念日的重視。

王秋冬表示，不管是市長還是台北市政府，都是站在用坦然面對、還原真相以及社會和諧的方向，繼續傾聽，希望能夠讓大家對這事件中造成的相關不幸，能夠記取教訓，未來大家共同和諧的在這土地上一起為台灣、為台北打拼。

至於日前有獨派團體不滿揚言分開舉辦，是否會去溝通？王秋冬表示，台灣是一個多元的社會，台北也是，二二八紀念活動全國都有在辦，多一處辦並不是壞事，但是台北市辦的就是我們的誠意，會把他辦好。局長也提過相關內容，市政府願意把它辦到最完美，希望紀念日可以充分發揮效果。

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