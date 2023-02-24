疏解228連假車潮！吉安警規劃南北雙向替代道路　酒駕大執法

▲▼228連假吉安警方於各重要路段實施酒駕大執法，嚴格取締交通違規。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為加強防制228連假期間酒駕肇事，維護大眾生命財產安全，吉安警分局秉持宣導與取締並重的精神，針對轄區交通熱點、易發生酒駕路段規劃交通大執法勤務，並由員警走入社區與民眾面對面宣導，全方位保障用路安全。

警方表示，連假親友間餐飲聚會難免小喝兩杯，容易衍生酒駕情事，因此，民眾與業者都應建立「指定駕駛」及「代叫計程車」的正確觀念，酒駕致人死傷的悲痛事故，引起國人高度撻伐，呼籲親朋好友隨時相互提醒，酒後切勿開車。

透過媒體可以看見許多酒駕肇事造成幸福家庭破碎，大家千萬不要輕忽酒後駕車對公共安全的威脅，為推廣酒後代駕，花蓮縣政府盤點6家可提供服務的計程車業者，分別為「陽光、中信、國聲、統一、尚鴻、大連」等，民眾可多加利用。

依照往年經驗，連續假期返鄉探親及觀光車流增加，為避免造成回堵，警方將加強控燈疏導，建議北上民眾可多加運用吉安鄉知卡宣大道、海岸路等替代路線，另外行經中央路南下的車輛，由於吉安鄉南華2街平交道空間有限，可提前在福昌路左轉再接臺九線往南。

吉安警分局表示，今年228紀念日有4天的假期，自連假首日起，警方針對轄內台9線、台9丙線、台11線、台11丙線、中央路、知名風景區等重要路段，派遣制服警力執行疏導勤務，隨時反映車流狀況，呼籲所有用路駕駛全神貫注，遵守現場員警指揮。