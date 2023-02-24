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228連假高雄怎麼玩？　市府教你搭公共運輸遊吃喝玩樂走透透

▲▼高雄市壽山動物園。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市壽山動物園受大小朋友歡迎。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

4天228連假即將開跑，溫暖的高雄市仍帶有些許寒意的初春，是出外旅遊首選，想吃喝玩樂一次滿足，外地遊客如何在高雄玩得盡興，有網友整理高雄市政府「搭車一日遊」行程懶人包，推薦必遊景點與再加上在地好口味，讓民眾輕鬆快速領略高雄不同的風貌。

出門旅遊最怕碰到塞車掃興，高市交通局指出，熱門觀光景點周邊停車空間容易滿場，搭乘公共運輸出遊既便利又安全，高雄MenGo行動服務提供客製化優惠方案，服務範圍包含高雄捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及YouBike等。

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▲▼高雄瑞豐夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲瑞豐夜市是高雄最受歡迎的夜市之一。（圖／記者吳世龍攝）

壽山動物園是南部最大的公立動物園，高市觀光局表示，去年改善動物的家與戶外活動空間，並打造440公尺的空中廊橋，以高空步道串接各動物展區，在不同角度、低干擾的情況下，近距離觀察可愛動物曬太陽的療癒模樣。改造後也新增不少友善設施，「水豚山屋」、「黑熊山屋」還有可以與黑猩猩一起共度下午茶時光的「光室咖啡」，絕對是來到高雄不可錯過的全新景點。

動物園逛累了回到市區，可以下山搭輕軌轉捷於到高雄車站後站出口，走路約9分鐘到大連街，品嚐開店近一甲子的「方家古早味雞蛋酥」，手工製作的麵糰包裹滿滿餡料，炸到金黃的外表，一口咬下外酥內軟，有咖哩、花生、紅豆等不同內餡可選擇，鹹甜口味皆有，CP值超高。

▲▼高雄吃喝玩樂 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄瑞豐夜市附近的豆乳奶蓋系列手搖飲最近人氣夯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吃點心少不了要搭配飲料，買完雞蛋酥接著可以再到裕誠路上、從高雄起家的手搖飲品牌「芙奇茶苑」，店家將豆漿手工製成帶有奶香味偏布丁口感的豆乳豆花，搭配清爽的伯爵紅茶，喝起來超有層次，另外還有手工粉粿、黑糖炙燒豆乳奶蓋等系列，也都是人氣必點。其中一款季節限定的「雪頂紫淮」，繽紛漸層讓人少女心噴發，視覺與味蕾都是一大享受。台灣在地甜點搭配西方茶，復古與現代跨時空的結合，喝飲料的同時又像在品嚐美味甜點，感覺相當特別。

▲▼高雄吃喝玩樂 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲228連假期間內門有一系列宋江陣活動。（圖／高市府提供）

晚上可以就近到佔地千坪的瑞豐夜市好好逛一圈，這裡彷彿是美食大觀園，各國特色小吃如蒙古烤肉、上海香酥雞、日式麻辣黃金魚蛋應有盡有，還有遊戲、服飾配件、生活用品等，是不少旅人每次來到高雄都百去不厭的景點。

想到郊區走走透透氣，也可以選擇25日開鑼的2023高雄內門宋江陣活動，除了精彩熱血的創意宋江陣頭大賽、文武藝陣表演、總舖師辦桌「宋江大宴」外，27、28日也推出3條長知識的文史導覽路線，搭配內門深厚的文化解說導覽，看熱鬧也懂門道，知性遊內門。

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