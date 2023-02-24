行人地獄？北市今年8位65歲以上行人事故死亡　7位有違規

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安24日主持交通會報，會中交通大隊報告今年的死亡事故狀況。根據統計，截至今年2月22日為止，發生24小時內死亡的道路交通事故共計15件，較去年同期發生11件，增加4件；其中，與「行人」有關交通事故計8件最多，當中有7件為行人違規，均為65歲以上的長者。

北市交通大隊說明，8件與行人有關交通事故當中，7件行人自身存有違規情形，違規比例達87.5%，其違規類型為「行人不依號誌指示穿越道路」或「行人擅自穿越車道」。進一步分析年齡層，8件行人均為65歲以上年長者，又以80-89歲區間計5件5人最多，且自身均存有違規情形。

交大研判，可能因高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易出現違規行為。

為維護行人用路安全，北市警今年1月份加強取締車輛行經行人穿越道違規不暫停禮讓行人優先通行計1322件，較前3年同期平均1252件多了5.6%；另外，取締行人違規計1705件，較前3年同期平均1662件多了2.6%。

北市警呼籲，市民朋友駕車行經行人穿越道務必減速慢行，轉彎時容易出現視覺死角，應確定無往來車輛並禮讓行人後再行通過，另外也多加關心家中長輩外出活動情形，適時指引正確交通安全觀念。

▼行人違規樣態。（圖／北市交大提供）

