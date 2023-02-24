霧台櫻花近滿開！228連假恐塞爆　里港警加強交管取締

▲里港警分局在通往霧臺的台24線等路段加強交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

228和平紀念日連假已經到來，里港警分局預估有大批遊客湧入台24線的霧台鄉賞櫻花，將加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締，籲請遊客注意。

里港警分局轄區台24線通往霧台鄉沿線及熱門景點，沿途櫻花已近全開，勢必湧入大批遊客前來賞櫻；警方將加派警員疏導交通。

里港警方表示，霧臺地區停車空間有限，若山上停車車位已滿，只得引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁車前往景點，避免因停車位不足敗興而歸;另臺24線山區時常有霧繚繞，遊客駕車出遊請小心駕駛，並減速慢行，台24線於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒停車場車位情形與山區即時路況。

里港警分局分局長何明祥呼籲民眾，連假欲前往霧臺賞櫻及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早出門，出遊時也請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段；如遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，確保交通順暢。