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2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

▲首屆「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」在大臺南會展中心隆重揭開序幕，眾多品牌超跑在展館前廣場助陣。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

地方中心／綜合報導

首屆「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」今(24)日在大臺南會展中心隆重揭開序幕，保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等品牌超跑在展館前廣場助陣，氣勢十足，並由臺南市長黃偉哲偕同經發局林榮川局長、臺灣汽機車研發暨策略聯盟黃文獻榮譽理事長、臺灣二輪部品同業促進協會何春達理事長以及各界企業先進共同進行剪綵，議員郭鴻儀、陳皇宇、林冠維也到場共襄盛舉。

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

市長黃偉哲表示，非常歡迎大家來逛「2023臺南車展」，不管是新車、名車、重機、二輪、汽機車零組件，都讓市民朋友以及看展貴客既能看門道也要看熱鬧。他也感謝汽機車公會的幫忙，讓這次在大臺南會展中心舉辦的車展，能將各種車類及零組部件一次盡收眼底，相信愛車的同好來逛展一定能有非常大的收穫。此外，接下來228連假期間臺南還舉辦「FOCASA馬戲藝術節」以及2月28日登場的「TAINAN搖滾春天演唱會」，歡迎大家相揪一起參與大臺南汽機車界的年度盛會以及各項藝文活動。

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

黃偉哲指出，去（2022）年剛完工啟用的「大臺南會展中心」，設計時尚獨特，空間跨距大卻沒有樑柱，回音效果特別低，不僅適合舉辦演唱會，也適合舉辦大型展覽及各項國際活動，使臺南原有的美食與文化之外，現在也能更突顯產業，與世界接軌。而臺南的汽機車零配件產業，更是孕育出許多臺灣之光，包括享譽國內外的宏佳騰機車與南晃集團，都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術外，更不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地的汽車供應鏈。南市府將持續與廠商一起攜手，藉此展覽提升競爭力，協助產業一起走向國際。

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

經濟發展局長林榮川說明，2023車展是大臺南會展中心今年開春首場大型展覽，汽機車展出超過20餘個具指標性的知名品牌，包括Benz、BMW、FORD、Hyundai、LUXGEN、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等品牌新車；二輪車（含電動機車、重機）有三陽、光陽、宏佳騰、哈雷、aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、eMOVING、Gogoro、KTM、MOTO GUZZI、PGO、YAMAHA等品牌。此外，還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器及眾多汽機車零配件等多元豐富內容，完整呈現汽機車產業的供應鏈。

▲▼2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會。（圖／臺南市政府經濟發展局提供）

臺南車展四天展期至2月27日下午4時閉展，展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，共集結近百家廠商，展出規模達422格攤位，搶攻連續假期商機；設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流。而在舞臺區每天安排大會Show Girl熱舞表演、大學知名社團表演、廠商品牌推廣和有獎徵答等活動。換證入場參觀民眾可參加摸彩抽獎，每份市價都超過千元，有花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項好禮免費抽獎。

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