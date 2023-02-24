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台南人PO冰箱照問「哪裡缺蛋？」　北部網友：一直下雨哪裡缺水？

▲▼台南人PO冰箱照問「哪裡缺蛋？」　北部網友：一直下雨哪裡缺水？。（圖／爆怨公社）

▲台南網友PO出自家冰箱照，疑惑問「到底哪裡缺蛋？」（圖／爆怨公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣北部蛋荒引發民怨，也成為藍綠攻防焦點。台南一名網友PO出冰箱照片，質疑到處都買得到雞蛋，「台灣到底哪裡在鬧蛋荒？」引發論戰。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，從中可見他手拿一盆雞蛋，後方冰箱也放滿雞蛋。他在文中質疑，「台灣到底哪裡在鬧蛋荒？台南走到哪都有雞蛋可買呀！蛋荒？我看是想抬高價格吧！真是『荒蛋』」

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許多網友紛紛留言，「帶風向炒議題罷了，」「不吃蛋會死？其他食物也有蛋白質阿」、「我家旁邊超市滿滿的蛋，缺什麼？政治操作而已」、「藍粉唯恐天下不亂」、「只是價格漲一點就哀哀叫」、「蛋商想趁機拉抬蛋價一波」、「其實雜糧行都有蛋，只是大家消費習性不同，有些人習慣到賣場買」。

不過，也有人持不同看法，「餐飲業都被限縮叫蛋的數量了」、「北部雞蛋很難買，並不是被炒作出來的」、「農委會主委都承認缺蛋了！難不成他說謊？」、「家裡附近有賣蛋=全台灣不缺蛋？」、「台灣如果不缺蛋， 又怎麼會漲蛋價，是吧？」

還有網友比喻，「就像北部不缺水，但南部水情拉警報一樣，我們也不會說哪裡缺水，水龍頭一開水就出來了」、「超商，賣場，檳榔攤一堆水。怎麼可能缺水」、「南台灣怎可能限水？我們這還下雨咧！」掀起熱議。

▲▼台南人PO冰箱照問「哪裡缺蛋？」　北部網友：一直下雨哪裡缺水？。（圖／爆怨公社）

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