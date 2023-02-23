台南市南區里長聯誼會　全面支持市府開發南山公墓

▲南區里長聯誼會梁坤財會長偕同多位里長召開「支持市政府開發南山公墓記者會」，並發起連署展現大力支持南山公墓合理開發堅決肯定的態度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區居民昂首期盼南山公墓開發已久，23日南區里長聯誼會梁坤財會長偕同多位里長召開「支持市政府開發南山公墓記者會」，並發起連署展現大力支持南山公墓合理開發堅決肯定的態度，希望在尊重文資調查下，將部分公墓用地規劃成市民活動空間，提昇南區市民朋友優質的生活環境。

市議員林美燕、周麗津、林依婷、李啟維、蔡淑惠、盧崑福等人指出，南區因受限於航道及南山公墓，長年以來發展受限，且嚴重影響居民生活品質。雖然重要的歷史文化資產值得保存，但是地方聲音及需求更值得重視，如何兼顧應該經過審慎評估，避免影響當地合理適度的開發，引起更大反彈聲浪。

南區里長聯誼會會長梁坤財表示，南山公墓的開發是為促進都市發展及提昇居民生活品質，遷移並更新老舊不足使用的殯葬設施，建立現代化、公園化及可親近的殯葬專區。呼籲關心市政的市民朋友可以共同參與連署，為地方發展盡一份心力，更期許市府能堅持做對的事、做好的事。

南區長蕭琇華表示，市長黃偉哲上任以來，非常重視南區各項建設及發展，更深入基層聆聽地方的需求，如何兼顧南山公墓文化資產保存與地方開發議題市長均相當重視。目前南山公墓文化資產的保存已進入文資審議程序，未來公所也會配合市府政策，積極推動地方建設，以提供居民更優質的居住環境。