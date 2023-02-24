這家滷蛋吃到飽！台南「其森牛肉湯」不漲價　有客人吃7顆

▲台南麻豆區知名的「其森牛肉湯」，依舊堅持保留點120元牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，不少顧客衝著滷蛋來用餐。（圖／店家提供）

記者林悅／台南報導

台灣現因雞蛋供貨不穩引發蛋價熱議，惟台南麻豆區知名的「其森牛肉湯」，依舊堅持保留點120元牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，不少顧客衝著滷蛋來用餐，甚至有人吃6、7顆滷蛋；老闆黃一成表示，即使蛋價飛漲，目前沒有考慮調漲或取消「吃到飽」的優惠。

其森牛肉湯開業28年，黃一成指出，麻豆區當時多數民眾還是從事務農等體力工作，因此決定推出點牛肉湯可以無限享用肉燥飯、滷蛋的優惠，除了薄利多銷外，也希望能讓顧客一早能吃飽，補充體力完成一天的工作，店內吃到飽傳統也一直延續到今日。

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黃一成表示，目前一碗牛肉湯是120元，雖然牛肉、豬肉不斷漲價，尤其牛肉3月1日1斤又要漲50元，他雖然沒有感覺到缺蛋問題，但蛋價也是不斷飛升，3年前1箱20斤的生蛋只要460元，去年中漲到900元，2月則是破千元，即使食材成本不斷增加，他目前仍沒計畫漲價或取消吃到飽優惠，自行吸收苦撐著不讓成本轉嫁到消費者，這也是他身為店家的「商道」。

「其森牛肉湯」除了肉燥飯、滷蛋吃到飽外，店內用餐牛腩湯也可以免費續湯，讓顧客們直呼「超佛心」。顧客表示，「其森牛肉湯」的湯頭是清甜的蔬果味，熱高湯淋上薄溫體肉片，湯頭融合肉汁和肉片相當濃郁鮮甜，店內提供的肉燥飯不油膩，滷蛋也很入味，所以能成為知名小吃店不無道理。