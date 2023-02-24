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社會 社會焦點 保障人權

花園夜市爆糾紛！攤商罵女顧客挨告　原因曝：被控賣瑕疪手機架

記者林悅／台南報導

台南市花園夜市一家賣通訊配件的攤子，23日晚上發生消費糾紛，老闆跟一對母女爆發口角，引起民眾駐足圍觀，台南市警五分局警方據報前往現場，初步調查雙方因為手機架發生糾紛，老闆否認賣出有瑕疵的手機架，疑用髒話飆罵女顧客，挨罵的女顧客事後前往派出所提告老闆妨害名譽，全案由警方受理偵辦中。

▲台南市花園夜市一家通訊配件攤，23日晚上發生消費糾紛，老闆跟一對母女　爆發口角，引起民眾駐足圍觀，台南市警五分局警方據報馳抵查處。（圖／社會事新聞影音、林悅翻攝，下同）

▲台南市花園夜市一家賣通訊配件的攤子，23日發生消費糾紛，老闆跟一對母女爆發口角，引起民眾駐足圍觀。（圖／社會事新聞影音、林悅翻攝，下同）

▲台南市花園夜市一家通訊配件攤，23日晚上發生消費糾紛，老闆跟一對母女　爆發口角，引起民眾駐足圍觀，台南市警五分局警方據報馳抵查處。（圖／社會事新聞影音、林悅翻攝，下同）

據了解，有女網友23日晚上10時許逛台南花園夜市，卻發現通訊配件攤上集滿大批人潮，好奇上前觀看才發現是老闆跟女顧客發生爭執，拿起手機拍下現場狀況，女網友笑稱：「原來是吵架啊」、「超多吃瓜群眾」，老闆發現女網友在拍攝，還大方喊話：「要把我拍帥一點」。

▲台南市花園夜市一家通訊配件攤，23日晚上發生消費糾紛，老闆跟一對母女　爆發口角，引起民眾駐足圍觀，台南市警五分局警方據報馳抵查處。（圖／社會事新聞影音，下同）

台南市警五分局據報到場查處，發現是一名女顧客過年時買了機車手機架，卻發現有瑕疵，23日逛夜市時發現當時賣出手機架的老闆正在擺攤，與家人上前詢問手機架的問題，但老闆否認曾賣手機架給女顧客，雙方一來一往爆發口角，老闆涉嫌飆罵髒話，女顧客的女兒於是報案。

▲台南市花園夜市一家通訊配件攤，23日晚上發生消費糾紛，老闆跟一對母女　爆發口角，引起民眾駐足圍觀，台南市警五分局警方據報馳抵查處。（圖／社會事新聞影音、林悅翻攝，下同）

警方獲報趕抵查處時，雙方已停止爭執，也未有進一步衝突，老闆則稱不是故意辱罵，單純是「口頭禪」，警方告知女顧客可以提出妨害名譽告訴，並抄錄雙方資料後離開，女顧客事後也到派出所提告，警方依規定受理偵辦。

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