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台南必比登「大勇街無名鹹粥」3／10起開發票　粥品類漲5元

記者林悅／台南報導

「無名」變「有名」，台南小吃老店也是米其林必比登推薦的「大勇街無名鹹粥」，2月22日在臉書貼出公告，將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，公告一出，網友忍不住表示：「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹，還真是好棒棒啊！」

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

台南許多知名小吃店，自從被米其林必比登列入推薦名單公布後，即傳出店家被國稅局「盯上」，之前還有小吃店被國稅局派員實地「站崗」，評估輔導開立統一發票，許多店家被問到國稅局查稅問題，都很低調表示，一切依規定做，發票該開就開。

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▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

由於開立發票必須繳5％營業稅，即可能連動售價成本，加上當前民生物價上漲，一般小吃店都扛不住紛紛調漲10元右，而原本的排隊名店更不用說，造成不是漲價苦撐，不然就以健康因素或後續無人為由而停竭業。大勇街無名鹹粥在2022年11月因原物料上漲，價格曾有調整，目前鹹粥1碗70元。

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

大勇街無名鹹粥位在台南市中西區大勇街，該街雖名為街，但路寬很窄，就像台南知名的國華街商圈一樣，平日路小人稠，地方人士說，該名是鐵皮屋建物，沒有招牌，由於店家的粥品、虱目魚料理、粽子、肉燥飯都相當好吃，平日生意就很好，所以有消費者稱之為「大勇街無名鹹粥」。

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

大勇街無名鹹粥賣的是「早市」，可說是傳統早餐店，一般而言過了中午，想要去買都沒了，且因生意很好，想在店內食用還真不容易，自從被米其林必比登列入推薦名單公布後，不只在地人，還有更多觀光客慕名排隊享用，也排擠許多在地人的「空間」。地方人士說，大勇街無名鹹粥只漲5元，算是良心店家，只是開發票部分，難免讓人聯想到是不是又因國稅局的關係才會漲價。

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

網友看到「將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元」公告，也留言表示：「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹，還真是好棒棒啊！」、「因為『無名』變有名了」、「必比登成為查稅指南」，「必比登成為查稅指南」；也有人網友認為：「因為很好吃，會繼續支持」。

▲台南市中西區「大勇街無名鹹粥」是傳統早餐店，因在臉書公告將於3月10日起正式開立發票，且粥品類調漲5元，引起網友熱議是不是被國稅局盯上才漲價。（圖／翻攝自大勇街無名鹹粥臉書，下同）

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