台東縣逾500個飲用水加水點　歡迎自備環保杯遊台東

▲台東縣超過500個飲用水加水點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局鼓勵民眾來旅遊時自備環保杯，台東（含離島）有超過500處的免費飲用水加水點供使用，期盼大家共同響應，減少使用一次性飲料杯及瓶裝水。

台東縣政府表示，持續推動更友善與便民的環保行動，自備環保杯除了能讓垃圾減量，也能讓環境變的更好，每一次使用環保杯的同時，就能減少一個可能被產生的垃圾，更能減少瓶裝水及飲料杯等一次性塑膠製品的使用量及各產品製程所產生的碳排放量。

環保局指出，台東縣境內481處飲用水加水點資訊，可利用行政院環保署設置的「奉茶行動」手機APP取得，此外，環保局於綠島與蘭嶼設置的48處離島飲用水共享平台﹐則可透過「綠島飲用水共享平台加水點地圖」(https://reurl.cc/8pg14X)，以及「蘭嶼飲用水共享平台加水點地圖」(https://reurl.cc/W12pLx)查詢，方便遊客在縣內或離島旅遊時，都能輕易取得乾淨的飲用水，在玩的開心的同時，也能隨時補水。

環保局呼籲，養成攜帶環保杯的習慣，多利用飲用水加水點取水，減少購買瓶裝水及手搖飲產生的垃圾，減輕荷包負擔的同時，也為台東環境維護共盡心力。