台東縣家庭教育志工招募開跑　4／25前歡迎報名

馬蘭榮家與台東縣政府自民國109年9月起合作推動「青銀共居-機構型」試辦方案，提供服務內容包含陪伴散步、聊天、運動、下棋、協助購物、生活關懷等，青年及學子們利用空閒時間，陪伴榮家長者排遣休閒時間，讓長者感受青年們的年輕活力，而青年們在陪伴老者過程中，亦能學習體會老者們經由歲月洗鍊的智慧言語，相互交流，激盪出共融共學的火花。