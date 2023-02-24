台東縣家庭教育志工招募開跑　4／25前歡迎報名

▲台東縣家庭教育志工招募開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導
「徵的就是您」2年一度的台東縣家庭教育中心諮詢輔導志工招募培訓活動開跑，報名時間自即日起至4月25日止，可至台東縣家庭教育中心FB粉專（https://bit.ly/3696O76）下載培訓簡章。
台東縣政府教育處表示，台東縣家庭教育中心為回應家庭面臨的各項挑戰，照顧更多家庭的需求，展開2年一次的招募培訓，一系列全部64小時培訓課程分5階段辦理，包含核心、專業及實務課等，完全免費，使受訓者從家庭教育服務範疇等基礎概念、助人工作專業知能、家庭諮詢相關技巧至實務操作的技能訓練都能獲得完整的培訓。
教育處指出，志工服務內容包括家庭教育諮詢專線輔導志工、個別化家庭輔導志工及家庭教育推廣志工。另外，服務年資滿3年，服務時數達300小時還能取得志願服務榮譽卡，憑卡可免費或優惠進入全國部分文教休閒場所、風景區，部份旅宿及餐廳也有折扣。
在中心服務超過9年的陳姓志工說，擔任志工的生活充實又成長，不僅學到提升家庭問題解決的技巧，也交到不少志同道合的朋友，歡迎更多有助人熱忱者加入我們的行列。
教育處強調，台東是全國志工比例密度最高的縣市，家庭教育志工團有完整的考核與獎勵辧法，在各服務場域展現專業及口碑，不僅受到網絡單位重視，110年榮獲教育部績優志工團隊獎，是六都以外唯一獲奬縣市。
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