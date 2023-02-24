馬蘭榮家青銀共居　「陪伴下棋聊天做運動」16青年投入服務





▲馬蘭榮家青銀共居，榮家住民長者之滿意度有95%滿意。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



馬蘭榮家與台東縣政府自民國109年9月起合作推動「青銀共居-機構型」試辦方案，提供服務內容包含陪伴散步、聊天、運動、下棋、協助購物、生活關懷等，青年及學子們利用空閒時間，陪伴榮家長者排遣休閒時間，讓長者感受青年們的年輕活力，而青年們在陪伴老者過程中，亦能學習體會老者們經由歲月洗鍊的智慧言語，相互交流，激盪出共融共學的火花。





馬蘭榮家執行青銀共居方案，累計已投入服務青年共16人，且榮家住民長者之滿意度有95%滿意，普遍獲得榮家住民長者正向反饋。青年孫小姐表示，她個人喜歡跟住民長者共渡悠閒的午後時光，陪長者下棋、唱歌、律動，就像陪伴家中長輩一般，是很正向的感覺，感謝政府落實青銀共居政策，不僅青年們透過志工的方式陪伴長者，多瞭解長輩們，實質上又節省在外之租屋費用，其實是一舉數得之事，她親身鼓勵台東青年有志者，可多考慮榮家「青銀共居」方案。榮家長者湯奶奶也表示，有青年的陪伴，榮家生活多了些意思，心思也跟著這些年輕人有了活潑的感覺，這是很好的事，也希望這項政策能持續推動。





馬蘭榮家表示，與台東縣政府自民國109年9月起合作推動「青銀共居-機構型」試辦方案，獲得在學或社會新鮮人之青年參考詢問，希望能再透過相關宣傳管道，讓更多社會青年得知此一訊息，共青年投入青銀共居，陪伴長者的行列。