陳吉仲稱「冬天吃火鍋釀缺蛋」　朱立倫：夏天怪吃雞蛋冰嗎？

▲國民黨轟，民進黨執政只會怪火鍋。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／新北報導

台灣近期陷入蛋荒與蛋價飆漲問題，農委會主委陳吉仲23日受訪時表示，缺蛋主因是禽流感與俄烏戰爭影響，此外，也因為天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加。此發言引發外界議論。國民黨黨主席朱立倫今（24）日表示，火鍋是無辜的，希望蛋頭官員少一點，蛋量才能穩定一點。

對於陳集中的言論，國民黨稍早指出，陳吉仲明知2年多來，缺蛋、高蛋價的狀況遲遲未能改善，沒有提出務實解方就算了，如今竟再次鬼扯不同理由，聲稱國內缺蛋是因為「天冷吃火鍋」、「因為民眾多買」？民眾最基本的買蛋，如今都無法自由選擇，身為主管機關的農委會卻彷彿置身事外，頻說風涼話，還把蛋荒怪罪到民眾身上，真的好瞎。

國民黨轟，相似的場景發生在缺電時，台電聲稱是「火鍋負載」，難道蔡政府執政最大難題是「火鍋」？民眾要買蛋、要用電，就只能被民進黨「蓋火鍋」？陳吉仲信用破產，曾保證的蛋量充足不斷跳票，面對今年更嚴重的缺蛋荒，種種不切實際的承諾、理由，更顯得荒謬，讓人民跟蛋商苦不堪言。

國民黨批，陳吉仲有空講幹話，卻沒有時間去了解長久以來的蛋荒問題，如果陳吉仲能力不足，無法解決蛋荒、高蛋價的問題，就請陳吉仲兌現內閣改組前的說法，「回屏東養豬，找蘇貞昌當助手」吧。

此外，朱立倫今日受訪時也轟，冬天缺蛋怪火鍋吃太多，夏天會不會改怪雞蛋冰吃太多？「火鍋是無辜的」，希望蛋頭官員少一點，蛋量才能穩定一點。

