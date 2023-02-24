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Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz曬營養標示開戰：我數學不好

 ▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

▲Toyz開箱新品 。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「Joeman」近期與7-11合作，推出「JOE式愛美食」聯名新品，不少網紅、網友都接連開箱，分享心得。實況主Toyz（劉偉健）昨（23）日就在IG發布限時動態，拋問「有數學高手可以幫我算一算這產品有幾顆蛋嗎？」此舉也被認為是有意開戰。

Toyz在IG發布限時動態，他拍了Joeman近期推出的聯名商品後，直呼「緊張囉！」接著他又貼出「JOE式8倍歐姆蛋蛋包飯」的照片表示，「有數學高手可以幫我算一算這產品有幾顆蛋嗎？我數學不好」。

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Toyz截圖Joeman日前發布的「我跟7-11合作了！直擊沒人拍過的工廠內部！」影片。影片中，Joeman透露在研發階段時，他提出了「蛋能不能多一點」的要求，後來加到了8倍，「超過4顆蛋的用量」，讓蛋包飯有濃郁的蛋味。

對此，Toyz表示，「一顆蛋的蛋白質約6至7克，一碗飯的蛋白質約6至8克，那麼問題來了，蛋白質含量是21克，到底裡面有幾顆蛋呢？」

Toyz的限時動態也被轉貼至PTT上，就有網友在Gossiping板上，以「Toyz限時動態嗆爆Joeman的卦」為題發文表示，Toyz質疑商品的雞蛋用量，最近是不是變戰神了？到處戰。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

▲Toyz的限時動態讓網友覺得他有意開戰。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

貼文也引發討論，底下網友紛紛回應，「我就爛無敵了，反正有錯先道歉」、「流量大師」、「到底是Toyz的翻車現場還是Joeman的呢」、「你去問營養師啊」、「8倍又不是8顆」、「這種東西不是都寫個大概嗎」、「21克/每顆蛋最少量蛋白質6克好了，不算其他東西也3顆多，4顆怎麼來的啦」。

從營養標示可見，「JOE式8倍歐姆蛋蛋包飯」每份（466公克）蛋白質21公克；至於7-11先前推出的「歐姆蛋包飯」每份（327公克）蛋白質14.1公克。針對Toyz的限時動態，Joeman目前並未回應。

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