不止蛋荒！白肉雞也拉警報　農委會：特定部位有缺口「進口因應」

▲繼缺蛋之後，現在傳出白肉雞特定部位可能有缺口。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

繼全台陷入「蛋蛋危機」後，現在又傳出國產白肉雞也拉警報，因受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞參考價格每隻36元，來到歷史新高，農委會坦言，確實白肉雞雛雞有損，特定部位雞肉3月底會有缺口，農委會將盡快進口替代補足供應，預估很快回穩，整體雞肉供應無虞。

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，引發民怨。農委會主委陳吉仲昨（23日）宣布投入33億元推動禽舍改建計畫，徹底解決一再缺蛋的根本問題，並進行雞蛋進口短期專案，解決燃眉之急。

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不過，現在傳出國產白肉雞也拉警報，受到禽流感疫情與接連低溫影響，原本白肉雞1周約5百萬隻的出雛數降到460萬隻，生產排程也從8周拉長到10周，而白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，來到歷史新高，也讓外界擔憂影響國產雞肉供應。

農委會畜牧處長張經緯指出，從目前資料看來，部分種雞場確實受到疫情與天氣影響，預估3月就會回穩，而國內其實並不缺雞肉，但特定部位與規格的雞肉，像是早餐店常用的卡啦雞腿塊等大清腿規格，受到美國疫情禽流感嚴重影響，3月庫存確實比較緊張。

不過，張經緯表示，下周將會針對美國阿肯色州審議提出的非禽流感區的進口審查，若順利通過審查，雞肉進口時間，應該可以接上我國缺口，預估很快就會回穩。